台中爆發非洲豬瘟恐衝擊營養午餐 教育部：必要時調整菜單

對於非洲豬瘟可能衝擊營養午餐，教育部今天表示，兼顧營養安全必要時調整菜單。（資料照）

我國嚴密防守的非洲豬瘟在台中養豬場爆發，農業部立刻實施全國豬隻禁運禁宰5天措施，民眾憂心學校營養午餐是否受到影響，對此，教育部表示，因應非洲豬瘟疫情及防疫情勢變化，學校午餐將持續穩定供應，並在兼顧營養與安全的原則下，必要時進行菜單食材調整，確保學生營養需求，並讓午餐品質不受影響，請家長放心。

據農業部表示，非洲豬瘟病毒不會傳染給人，但為防止疫情擴散及確保校園飲食安全，教育部指出，已責成各級學校全面加強防疫宣導及餐飲管理，並依「學校午餐食物內容及營養基準」依各學習階段學生營養需求，選擇衛生、來源清楚的國產可溯源肉類，或其他替代蛋白質食材，如雞肉、蛋、魚類及植物性蛋白食材等，適時調整菜單，確保學校午餐，持續為學生提供足夠的營養。

請繼續往下閱讀...

教育部表示，目前各級學校及午餐供應廠商均依「學校餐廳廚房員生消費合作社衛生管理辦法」規定，至教育部指定之「校園食材登錄平臺」確實完成食材原料、品名及供應商等資訊登錄，確保食材來源透明、可追溯。家長可以透過該平台，了解孩子今天午餐吃什麼、食材從哪來，一起守護孩子健康成長。

為防疫需要，農業部自今日起全面禁止使用廚餘養豬策略，教育部提到，已請學校合理備置備餐份數、適時調整菜單、融入環境教育課程、建立珍食分享機制及廚餘再利用實作等策略，形塑校園惜食減量、珍食共享及廚餘利用風氣，本部並將配合農業部、環境部等相關單位，共同協助學校及學校團膳供應業者，妥善處理廚餘，完備廚餘去化應變措施。

教育部也呼籲，因應非洲豬瘟疫情，學校及家長勿驚慌，據農業部表示，經過合格檢驗豬肉均可安心食用，學校午餐食材均經嚴格驗收程序把關，保障食材來源安全無虞，並兼顧食安與營養，持續穩定供應，安心上桌。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法