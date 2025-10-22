為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    全力防堵非洲豬瘟！ 屏東縣府緊急啟動10大措施因應

    2025/10/22 14:51 記者葉永騫／屏東報導
    屏東縣府採取10大措施防堵豬瘟。（記者葉永騫攝）

    屏東縣府採取10大措施防堵豬瘟。（記者葉永騫攝）

    台中市通報發現疑似非洲豬瘟案例，屏東縣政府今天（22日）召開緊急會議，全面配合農業部應變作為，周春米縣長並指示啟動10大措施，包括養豬場疫情調查及清消、禁止外縣市斃死豬進入本縣化製廠處理等，同時展開聯合稽查，全力防堵非洲豬瘟入侵。

    根據農業處統計，屏東縣登記飼養豬隻頭數超過100萬隻，全國排行第二多，其中有98家業者使用廚餘養豬，廚餘養豬頭數比例約佔全縣飼養豬隻17%，縣府對這次非洲豬瘟除研議因應措施外，也請民眾不要恐慌，非洲豬瘟不會傳染人類。

    縣長周春米指示啟動10大措施如下，1.啟動全縣養豬場疫情調查，加強高風險公共區域消毒，即時防堵疫情。2.加強養豬場監測，透過公所、產業團體發放防疫消毒水。3.請各養豬產業團體落實豬場生物安全管制，及屏東縣獸醫師公會獸醫師契約場疫情通報。4.肉品市場與屠宰場運輸車輛GPS稽查及每日消毒，縣府派員查核。5.配合全國禁用廚餘養豬期間，農業處、環保局、動防所、警察局即日啟動聯合稽查。6.成立化製集運車管制及消毒站，並公告管制期間禁止外縣市斃死豬進入本縣化製廠處理。7.加強監督化製場進出車輛及人員清洗及消毒，與採樣監測及異常死亡量通報。8.配合中央監控豬肉供給調節機制，維持市場穩定。9.環保局要求各鄉鎮市清潔隊收集之廚餘，管制期間暫送掩埋場進行堆肥處理。10.教育處請各學校中央廚房主辦學校及團膳業者全面清查營養午餐豬肉來源有無涉及案發畜牧場，啟動因應備案。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播