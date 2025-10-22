非洲豬瘟來襲！ 彰化「健康豬」抽檢正常、拍賣價格穩定

彰化肉品市場今（22日）上午11點前的拍賣行情仍維持每公斤約93元。（資料照）

台中養豬場疑似爆發非洲豬瘟，消息一出全台毛豬拍賣市場瞬間動盪，一度傳出每公斤價格跌到50元。不過彰化肉品市場今（22日）上午11點前的拍賣行情仍維持每公斤約93元，與疫情傳出前相差無幾，市場秩序穩定。

彰化肉品市場總經理陳國興表示，目前遭管控的車輛並未進入彰化縣境內，民眾可安心。縣府推動的「彰化健康豬」品牌，平時即由動物防疫人員不定期抽驗血液與飼料樣本，至今未發現異常。

農業部今中午起宣布，全國豬隻暫停運輸與屠宰5天，視後續疫情發展再決定是否延長。彰化為全國第三大養豬縣，僅次於雲林與屏東，縣府接獲消息後立刻通知肉品市場全面清潔消毒，並加強防疫宣導，嚴防病毒入侵。

陳國興指出，目前正值天氣轉涼、豬隻生長期，彰化肉品市場每日拍賣約1800至1900頭，價格維持在每公斤93至95元間，未出現異常波動。禁運期間市場將暫停收豬，鼓勵員工休假，並配合中央防疫作業，若檢體結果無虞，預計最快29日恢復交易。

台中疑似爆發非洲豬瘟，國內豬肉價格恐受波動。（記者陳冠備攝）

