    首頁 > 生活

    「挖土機超人」林鴻森花蓮救災殉難今家祭 總統頒贈褒揚令

    2025/10/22 14:40 記者余瑞仁／桃園報導
    挖土機超人林鴻森前往花蓮救災感染不治，家屬今天在桃園市立殯儀館舉行家奠禮，總統府副秘書長何志偉代表總統到場頒贈褒揚令。（家屬提供）

    挖土機超人林鴻森前往花蓮救災感染不治，家屬今天在桃園市立殯儀館舉行家奠禮，總統府副秘書長何志偉代表總統到場頒贈褒揚令。（家屬提供）

    桃園市全福工程行老闆林鴻森，在花蓮縣光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖發生溢流造成光復鄉重災次日，載運救災利器小山貓與小型挖土機馳援花蓮災區8天，卻因左腳受傷感染就醫引發敗血症於中秋夜不治，救災殉難義行引發舉國不捨，總統賴清德特地前往靈堂上香致敬、撫慰家屬；家屬遵從林的遺願於今（22）日在桃園市立殯儀館舉辦家祭，不舉辦公祭，總統府副秘書長何志偉代表總統前往頒給褒揚令，表彰林鴻森捨命救災的義舉。

    林鴻森於前往花蓮縣光復鄉重災區連續救災8天而受創感染，因引發敗血症於10月6日中秋節當晚病逝於林口長庚醫院，經本報獨家披露引發舉國不捨，包括總統賴清德、桃園市長張善政等人7日均前往林鴻森靈堂上香致意，花蓮縣政府與各界也紛紛前往致哀，分別頒給慰問金。

    林鴻森家屬決定遵從林生前遺願不舉辦公祭，於今天下午1點在桃園市立殯儀館舉行家奠禮，盡管家奠禮不對外開放，仍有眾多機關團體派出代表前往致意；總統府副秘書長何志偉代表總統到場頒贈褒揚令由林鴻森的兒子、女兒代表接受，桃園市長張善政也到場致詞表達哀悼。

    桃園市長張善政出席林鴻森家奠禮致哀。（家屬提供）

    桃園市長張善政出席林鴻森家奠禮致哀。（家屬提供）

    褒揚令由總統賴清德、行政院長卓榮泰署名。（家屬提供）

    褒揚令由總統賴清德、行政院長卓榮泰署名。（家屬提供）

