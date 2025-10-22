為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「大安賦寓」被爆公安疑慮 住戶須從巷子裡大門進出

    2025/10/22 16:00 記者董冠怡／台北報導
    恆合建設兩棟大樓（左為賦寓）包夾一棟老舊透天厝。（記者董冠怡攝）

    恆合建設兩棟大樓（左為賦寓）包夾一棟老舊透天厝。（記者董冠怡攝）

    恆合建設位於台北市大安區、捷運台電大樓站旁的建案「大安MONEY賦寓」，被爆出一樓出入口大門涉及違建、防火間隔狹小等重大公安缺失，住戶表示，大樓主打小坪數，共有15層樓，須從巷子裡的大門進出。

    賦寓位於羅斯福路三段，鄰近台電大樓站三號出口，過馬路就到，周邊生活機能完善。一樓為店面，廣告看板寫著「權狀29.76坪、1+2樓，總價7400萬」，樓上住戶得從巷子進出。

    住戶透露，一樓公共空間狹小，警衛辦公空間不大，15層樓共計48戶，僅有一部電梯，相對不便，而且大門外推、防水閘門設在室內，以及公共空間、安全梯使用易燃材料，還有與隔壁老舊閒置的透天厝間的防火間隔，太過狹窄等問題，種種設計擔心逃生不易。

    除了賦寓之外，恆合在現地還有另外一棟大樓尚未完工，與賦寓中間隔著一棟老舊透天厝，形成超高大樓左右包夾的奇葩畫面；鄰居說，透天厝的屋主不住這裡，也未出租營業，目前是閒置狀態，鐵門深鎖並被貼上「終止用電契約通知」。

    賦寓住戶需從巷子大門進出。（記者董冠怡攝）

    賦寓住戶需從巷子大門進出。（記者董冠怡攝）

    防火間隔狹小。（記者董冠怡攝）

    防火間隔狹小。（記者董冠怡攝）

