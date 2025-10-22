不當「移動式神主牌」 近百歲阿嬤參加電動車挑戰賽

98歲的吳金玉阿嬤起步速度快、嚇壞旁人，當事人則是習慣「相對的快步調」。（記者劉人瑋攝）

為防「移動式神主牌」玩笑成真，台東縣鹿野鄉龍田村素食餐廳業者今舉辦「龍田十方盃電動代步車挑戰賽」，讓長者在趣味關卡中學習交通安全，參賽選手從80幾歲到99歲，全程順利通關，還有阿嬤一開賽就「爆衝」嚇壞旁人，阿嬤卻稱這是「平常的速度」，自信笑稱「騎車20年零事故。」

賽事分為學科及術科測驗，學科考驗長輩對交通安全的認識，每人需口頭回答2題；術科則模擬騎乘電動代步車外出採買生活用品，設有起步、停車、轉彎及查看號誌等關卡；獎項部分，除人人可獲參加獎300元與反光背心外，另設「最佳安全獎」2000元、「最佳安全改造獎」1600元及「最佳勇氣挑戰獎」1600元，共吸引8位銀髮長者報名挑戰。

老人們實際「路考」前，車輛大多被調整成「龜速模式」，但98歲的吳金玉阿嬤一上路就「暴衝」嚇了所有人一跳，原來她的車輛沒被調過，阿嬤卻悠哉道，這就是自己平時的速度。也有阿嬤快到終點時物品突然掉落，包括阿嬤和工作人員都嚇得叫出，原來只是風大將物品吹落，阿嬤並沒壓線或撞到物品，虛驚一場。整場活動顯得十分歡樂，老人的反應直接、十分可愛。

只是說到騎車歷史，有阿嬤說，自己都是接手「遺物」，從一開始到現在，都是其他老人過世後接手，自己本想購買，結果親友、村長聽聞後，紛紛介紹其他已過世老人留下的電動車供自己使用。

其實今天參賽的阿嬤大多都是從自家騎電動車到老人會，98歲的吳金玉阿嬤說，自己看到有人、車經過或紅燈都會停下，「沒有人膽敢說自己是移動的神主牌啦！不敢啦！」99歲的潘陳約則是說自己「沿著地上標線行駛」不會發生意外，「都騎了20年了不曾發生意外」。潘陳約阿嬤大約80歲迄今都沒發生過意外，聽到老人被說成「移動的神主牌」，她哈哈大笑，十分爽朗。

86歲的吳洋阿嬤是部分有機車駕照的參賽者，但她已不再騎機車，稱自己不曾違規。（民眾提供）

趣味競賽加上交通安全教育。（民眾提供）

