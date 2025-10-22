把台灣夜市彈珠台穿上倫敦街頭 新銳設計師謝宛諭用「時尚說故事」

謝宛諭的作品「逮丸郎ㄝ夜市人生」，把夜市彈珠台、吊酒瓶直接變成服裝。（記者楊綿傑攝）

台灣夜市童玩藉新銳設計師之手走入英國倫敦街頭！參與教育部藝術與設計菁英海外培訓計畫的謝宛諭，在出國深造期間把彈珠台、吊酒瓶等遊戲融入服裝，透過與當地友台Youtuber合作，穿上街邀請路人互動，並介紹台灣相關元素，引起話題迴響，她盼藉由時尚將台灣日常與文化傳遞給世界認識。

教育部自94年起辦理藝術與設計菁英海外培訓計畫，獲選優秀學生可獲學雜費、生活費等補助，迄今已選送445位學員出國研修。去年共有28位學員分別赴美國、加拿大、英國、法國、德國、荷蘭、丹麥、澳洲、日本、韓國等10國、23所頂尖學府或知名公司進修與實習，返國後於今天舉辦成果發表。

其中時尚設計組，實踐大學謝宛諭到英國皇家藝術學院深造，她回憶，大學時偶然看到校內海外培訓計畫的海報而參與，才得到出國的機會，是「意想不到的人生經歷」。談到投入設計領域，是因自己在國中時有社交焦慮，害怕跟別人接觸、談話，當時覺得可以「透過藝術作品表達自己的想法」，但後來發現要推廣必須慢慢練習向大眾分享，反而逐漸改善焦慮的情況。

謝宛諭的作品有動畫「婆娑鳥之歌」，也有「逮丸郎ㄝ夜市人生」系列服裝，她認為，時尚可以體現在各種面向，且可以是把自己的文化分享給大眾的機會。而「婆娑鳥之歌」就是取自彰化的都市傳說，描述該鳥擁有能守護森林的魔法歌聲，卻因創傷經驗變成社交焦慮與選擇性緘默，反映出自身的處境，想讓大眾感受到，沉默不是拒絕，而是等待被理解。

「逮丸郎ㄝ夜市人生」把夜市彈珠台、吊酒瓶直接變成服裝，謝宛諭提到，倫敦有很多地方賣珍奶，卻似乎很少人真正認識台灣，所以想透過特色服裝，成為讓大眾了解台灣的入口，在倫敦地鐵車廂展示時曾遇到一群校外教學的小朋友，她藉機邀請他們玩彈珠台，也介紹台灣的種種事物，除獲得熱烈回應外，構想準備與實踐過程中也促進了對自己國家文化的了解。

身為萬華人的謝宛諭，將參與11月8號的大稻埕秋獲季走秀活動，屆時「逮丸郎ㄝ夜市人生」的特殊服裝將會由台北市3位美女議員林亮君、林珍羽和顏若芳作演繹。

謝宛諭的彈珠台服裝可以讓民眾直接現場玩，頗有互動效果。（記者楊綿傑攝）

謝宛諭把台灣夜市元素服裝穿到倫敦街頭，並與民眾互動。（圖由謝宛諭提供）

