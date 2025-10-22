限定1年！台日友好「島根縣」彩繪列車 今起運駛平溪、深澳支線

台日彩繪列車行駛平溪線及深澳支線，象徵台日鐵道情誼。（記者黃政嘉攝）

台鐵公司與日本島根縣一畑電車為紀念締結6週年友誼，規劃彩繪列車計畫，並各自於台、日舉辦首航，台鐵今天上午在樹林車站舉行彩繪列車首航典禮，區間車的列車外觀彩繪日本島根縣風景，以及台鐵與一畑電車的吉祥物，今起至明年10月21日，行駛於平溪線及深澳支線，象徵台日鐵道情誼。

此次彩繪車型選用暱稱「小叮噹」的DR1000型柴油客車，共1節車廂作區間車載運旅客，彩繪列車今在樹林車站亮相，便吸引許多眼尖的民眾拍照。

一畑電車說明，繪畫設計師是一畑電車請島根縣在地設計師繪畫，整體彩繪以島根縣風景為主，並結合台鐵吉祥物「鐵魯」與「漢娜將」、一畑電車吉祥物「一畑君」、「島根貓」，帶大家搭乘列車。

日本一畑電車社長谷口學表示，此次列車是雙方在多次協商與交流下，共同構思完成，列車外觀以島根縣的觀光景點為主題，設計成親切易懂、充滿活力的插畫，希望讓更多旅客對島根縣留下深刻印象。

谷口學說，與台鐵的緣分可追溯至2016年12月，當時為了推廣台灣的觀光市場而拜訪台鐵，隔年在台北成立辦事處，並自該年起參加鐵路便當節，開啟友好交流。

台鐵副總經理黃振照表示，這次彩繪列車設計，融合台灣跟日本鐵道元素，不僅讓列車成為移動藝術品，也讓民眾在搭乘過程感受到文化的溫度與創意，相信這樣的嘗試，將為台鐵注入新活力，也為鐵道旅遊展開更多可能性。未來也希望持續跟一畑電車深化合作，共創雙贏。

台鐵公司與日本島根縣一畑電車與會人員合影。（記者黃政嘉攝）

台鐵與日本島根縣一畑電車規劃彩繪列車，今天上午在樹林車站舉行彩繪列車首航典禮。（記者黃政嘉攝）

島根縣在地設計師以島根縣風景彩繪，並畫上台鐵與一畑電車的吉祥物。（記者黃政嘉攝）

