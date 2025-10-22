總協調官季連成哽咽宣布功成身退 放手「交給鄉公所和村長」

季連成認為國家災防機制需要修正，才能因應未來可能造成的各種大面積災害。（記者王榮祥攝）

光復鄉重災，中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成今宣布，協調所任務到今天大概告一段落，他在最後一天記者會上公開稱讚光復鄉公所與村長、昨晚撤離保全戶的表現優異，強調「就是要放手給他們處理」，會後笑說給自己這次擔任協調官打80分，這樣才能有空間思考更努力的地方，但他也提到，國家災防機制需要修正。

季連成會中一度哽咽，說明協調所主要目的就是因應光復鄉在這次受到馬太鞍溪堰塞湖造成的傷害，協調解決災後救援相關工作，從9/24到今天為止，任務大概告一段落。明天起轉為災後復原重建會報，移師中華電信二樓辦公（光復鄉市中心）。

請繼續往下閱讀...

季連成在記者會上指出，昨晚疏散、撤離大馬村等部落，都是交給鄉公所跟村長負責，「因為就是要放手給他們處理」！他說，給自己這次擔任總協調官打80分，80分概念就是還有20分可以繼續努力，就像考試一樣，如果考100分，那就沒空間了。

他進一步提到對於這次救災經驗，感受到國家災防機制可能需要修正，否則難以因應未來再發生這麼大面積的災害，尤其台灣天然災害頻繁，隨時可能遭遇大面積災損，災防機制需調整才能因應，這也是他回去政院後要努力的地方。

季連成說，救災大致分三階段，避災、救災、跟復原，第一階段避災越落實，傷害就能降低，這就是機制要做的事。

他提到今天早上已特別做移交會議，讓災後救援工作正式轉移到在災後復原重建會報，當中編制九個功能組，涵跨範圍非常廣非常深，後續工作可到3、5年甚至更久。

移交會議邀請縣府秘書長帶著縣府各局處首長來進行交接會議，讓大家可以把相互工作做一個非常完整的說明，未來重建會報辦公地點可能會轉移為中華電信二樓（一站式服務據點），縣府服務地點也在我們中華業信隔壁，中央跟縣府合作仍然是非常密切、沒有障礙。

光復鄉中央協調所明起轉型災後復原重建會報。（記者王榮祥攝）

光復鄉中央協調所明起轉型災後復原重建會報，辦公地點轉移至中華電信二樓。（記者王榮祥攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法