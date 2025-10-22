為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    梧棲養豬場爆非洲豬瘟周邊遍布廚餘桶 豬隻遺體吊掛畫面曝

    2025/10/22 14:36 記者張軒哲／台中報導
    台中市府人員徒手搬運豬隻屍體。（記者廖耀東攝）

    台中市府人員徒手搬運豬隻屍體。（記者廖耀東攝）

    台中市梧棲區一處畜牧場傳出感染非洲豬瘟，因養豬場緊鄰梧棲大排，地處農田中央，登記資料為飼養300頭豬，但從10月10日發病，場內共有117頭豬隻死亡，昨天檢疫發現為非洲豬瘟陽性，剩餘的155頭豬隻全部遭到撲殺，上午台中市府派員緊急消毒，下午搬運剩餘豬隻屍體，一頭頭死豬遭搬運上車，盼能防堵疫情。

    下午市府人員全副裝備，將100多頭豬隻屍體搬運上車，幼豬以徒手搬運，大型豬隻屍體吊掛上車，準備載運焚化銷毀屍體。

    有農業學者指出，即便高溫蒸煮廚餘仍有可能遺漏病毒，9成國家爆發案例都是因廚餘養豬。梧棲這家養豬場使用廚餘養豬，養豬場周邊遍佈廚餘桶，環境不佳，時而飄散惡臭，附近住戶退避三舍，如今養豬場爆發疫情關閉，老農決定結束養豬業，也讓附近住戶鬆了一口氣。

    今日台中市府動保處派員到場指揮消毒作業，但低調不便受訪。據了解，處理方式為，養豬場周邊消毒，包括現場豬圈內部、周邊的道路、養豬戶住家等，至於廚餘、飼料有待環保局或其他單位後續處理。

    台中市府人員吊掛豬隻屍體。（記者廖耀東攝）

    台中市府人員吊掛豬隻屍體。（記者廖耀東攝）

    梧棲養豬場外圍有多個廚餘桶，台中市府派員消毒。（記者廖耀東攝）

    梧棲養豬場外圍有多個廚餘桶，台中市府派員消毒。（記者廖耀東攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播