梧棲養豬場爆非洲豬瘟周邊遍布廚餘桶 豬隻遺體吊掛畫面曝

台中市梧棲區一處畜牧場傳出感染非洲豬瘟，因養豬場緊鄰梧棲大排，地處農田中央，登記資料為飼養300頭豬，但從10月10日發病，場內共有117頭豬隻死亡，昨天檢疫發現為非洲豬瘟陽性，剩餘的155頭豬隻全部遭到撲殺，上午台中市府派員緊急消毒，下午搬運剩餘豬隻屍體，一頭頭死豬遭搬運上車，盼能防堵疫情。

下午市府人員全副裝備，將100多頭豬隻屍體搬運上車，幼豬以徒手搬運，大型豬隻屍體吊掛上車，準備載運焚化銷毀屍體。

有農業學者指出，即便高溫蒸煮廚餘仍有可能遺漏病毒，9成國家爆發案例都是因廚餘養豬。梧棲這家養豬場使用廚餘養豬，養豬場周邊遍佈廚餘桶，環境不佳，時而飄散惡臭，附近住戶退避三舍，如今養豬場爆發疫情關閉，老農決定結束養豬業，也讓附近住戶鬆了一口氣。

今日台中市府動保處派員到場指揮消毒作業，但低調不便受訪。據了解，處理方式為，養豬場周邊消毒，包括現場豬圈內部、周邊的道路、養豬戶住家等，至於廚餘、飼料有待環保局或其他單位後續處理。

