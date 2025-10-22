非洲豬瘟爆發 屏東豬農憂心廚餘禁令衝擊養豬業

黑豬多數以廚餘飼養。（記者葉永騫攝）

台中梧棲養豬場感染非洲豬瘟，廚餘也全面禁用，屏東養黑豬的業者表示，影響層面相當大，如果禁用廚餘不能養豬，廚餘的處理就有問題，但也有豬農認為禁用廚餘就不會有這些問題，豬農也擔心豬價崩跌，希望政府能夠好好管控，屏東縣政府農業處長鄭永裕表示，明天將派稽查小組查訪，落實禁運禁宰、禁廚餘養豬。

國內爆發非洲豬瘟，屏東豬農謝旭忠表示，這5天是關鍵期，要確保管制，豬也要做好生物防治，絕對不能擴大，否則對養豬業就是災難，非洲豬瘟只要80度就能滅菌，傳播力也沒有那麼強，這次的危機只要加強管理也能變成轉機，讓管控做的更好。

請繼續往下閱讀...

屏東飼養黑豬的豬農則擔心，如果禁止廚餘養豬，這些廚餘會有環保問題，恐會造成更大汙染，政府不能放任豬農自生自滅，現在廚餘的使用不只是黑豬在用，白豬也都使用。

但也有豬農主張禁止廚餘，指出目前豬價一公斤97元，價格相當好，擔心消費者不吃豬，豬價會因此崩跌，這次的問題出在廚餘，只要廚餘一定要煮熟，煮熟就沒有這個問題，但仍建議政府應該要禁止廚餘，避免類似情況發生。

廚餘即日起禁運。（記者葉永騫攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法