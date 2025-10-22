為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中爆非洲豬瘟！ 「人渣文本」怒揭破口：有人愛吃中國肉惹禍

    2025/10/22 14:20 即時新聞／綜合報導
    台中梧棲一養豬場傳出非洲豬瘟疫情。示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

    台中梧棲一養豬場傳出非洲豬瘟疫情。示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

    台中市梧棲區一間養豬場今（22）日傳出非洲豬瘟病毒陽性反應，宣告台灣苦撐近7年的防線失守。消息震撼全台之際，筆名「人渣文本」的作家周偉航推測，破口恐與中國豬肉加工品有關，掀起熱烈討論。

    周偉航今日在「Threads」發文表示，非洲豬瘟可能的入侵途徑，是中國豬肉加工品以小包裝形式偷渡進台灣，「吃不完進廚餘桶，廚餘廠消毒不確實，然後台灣的豬吃到。」他直言，根本問題是在於台灣總有一堆人愛吃中國「阿里不達」的肉品，「不給他帶進來，就用小包衝關看能不能衝的過」。

    貼文曝光後引發熱議，有人氣得直呼，「前幾天還在吵水庫有鳥大便，然後中國食品大口吃，有夠低能」、「就有一堆人愛吃『火腿腸』」、「台灣豬就很好吃，到底吃中國豬幹嘛，懂不懂品嚐」、「之前還看到有人進一大堆寵物罐頭」。

    不過也有人點出，「小包很難帶進來了，現在都是貨櫃進來，貨物這邊的海關人手不足啊」、「還有一些蝦皮或是淘寶的集貨，因為量大，會造成海關查時疏漏，另外看一些廣告就知道，有些物流專門包進一些無法進口的商品，包含肉類，這應該好好阻絕的」、「臉書、蝦皮一堆店家在賣，還買的很開心」。

