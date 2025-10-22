光復救災告一段落 季連成感性談話獲全網大讚：真正的花蓮縣長

季連成今擔任總協調官最後一天，提出六個感謝，強調救災絕對是眾人之力眾人智慧。（記者王榮祥攝）

花蓮光復鄉歷經馬太鞍溪堰塞湖重創，歷時近三週的搶救與清淤終於告一段落。中央災害應變中心前進協調所今（22）日正式轉型為「重建復原」階段，關鍵人物、總協調官季連成完成任務，將返回行政院政務委員崗位。他在災後二十多天來親力親為、協調有序，深獲各界敬重，網路上更掀起感謝熱潮，不少網友感嘆他才是「真正的花蓮縣長」。

季連成今日在最後一天記者會上，向國軍部隊、中央部會同仁、海巡署、志工團體致謝，就連先前飽受批評的花蓮縣府也名列感謝名單。他強調，救災不是一個人能完成的任務，而是眾人合力、眾人智慧的成果，很多人真的很辛苦，應該讓社會知道他們的付出。

他回憶初抵災區時的震撼，滿目瘡痍、寸步難行，「第一時間根本不知道該從哪裡下手」。但在重新思考與部署後，他迅速劃分責任區、調整支援機制、派出優秀指揮官，讓救援逐步上軌道。他感性表示，每位同仁都能感受到，我們的工作是有付出，也有收穫，這段經驗將終身難忘。

季連成也提到，面對災區居民的苦痛，心中充滿不忍，「我們一定要抱著苦民所苦的心境，如果只是把這當成工作，一定做不好」。臉書粉專「打馬悍將粉絲團」稍早轉發這段談話，直呼季連成是「真正的花蓮縣長」。

貼文瞬間引發熱烈迴響，網友紛紛留言大讚「說的好，將軍智慧很高，格局大，苦民所苦」、「回頭再看看花蓮縣長到底在衝X小」、「我無法想像季中將團隊離開花蓮縣後的樣子」、「這些話希望花蓮那對夫妻聽到後能感到愧對花蓮市民」、「花蓮人，睜大你們的雙眼好嗎」、「季將軍這陣子做的事情比王后夫妻檔20年做的還多、這叫牠們情何以堪勒」、「說的太好了，直接讓那對夫妻抬不起頭」。

