吉貝耍夜祭無豬可拜 族人：頭抱著燒

國定重要民俗吉貝耍夜祭與孝海祭10月24日登場，卻因非洲豬瘟禁宰令，導致還願拜豬儀式無豬可拜。（資料照，記者王涵平攝）

國定重要民俗吉貝耍夜祭與孝海祭10月24日登場，卻因非洲豬瘟禁宰令，導致還願拜豬儀式無豬可拜，西拉雅族跨地部落聯盟召集人段洪坤表示，一聽到禁令，頭抱著燒，目前正在研擬備案，但還需要請示阿立母，或是得到政府同意。

拜豬還願是夜祭的重要儀式之一，段洪坤表示，去年只有3隻，今年好不容易有16隻，中午吃飯時卻聽到非洲豬瘟豬隻禁運禁宰5天，當場吃不下飯，隨後也接到豬販通知無法出豬，實在很頭痛。目前正在研擬備案，包括象徵式祭拜1頭野生的山豬等，但任何備案都還要請示祖靈阿立母，或是得到政府同意，才能順利進行。

西拉雅族部落發展促進會表示，今年夜祭活動從24日下午2時起有吉貝耍部落導覽，也可參加國高中生籌備主導的「苧麻串珠手鍊」DIY活動，隨到隨做體驗，微薄付費體驗，保證收穫滿滿，活動地點在大公廨服務台旁。5點之後可至吉貝耍部落學堂在活動現場的攤位，有相關文化商品、獨特美食及文化書籍。

晚間6時30分開始有吉貝耍孩童牽曲、古調吟唱及原住民族交流表演。晚上9時30分之前可至公廨就近觀看拍攝公廨祭儀及還願拜豬的準備，約10點開始清場，外人就不能再進入祭場。晚間11時起為夜祭拜豬、牽曲，祭儀約在25日凌晨2時結束，25日下午1時30分起舉行孝海祭。

