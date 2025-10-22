為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基督教芥菜種會啟動「照顧者學校」計畫 提升照顧知能、建立支持網絡

    2025/10/22 14:18 記者黃子暘／新北報導
    基督教芥菜種會今（22）日啟動「照顧者學校」計畫，盼以教育與陪伴提升照顧知能與心理復原力，並建立互助支持網絡。（基督教芥菜種會提供）

    基督教芥菜種會今（22）日啟動「照顧者學校」計畫，盼以教育與陪伴提升照顧知能與心理復原力，並建立互助支持網絡。（基督教芥菜種會提供）

    在少子化與高齡化趨勢夾擊之下，台灣扶養比自2012年起逐年攀升，國發會預估2030年將升至52.01%，如缺乏支援，主要照顧者也將面臨身心失衡風險。對此，基督教芥菜種會今（22）日啟動「照顧者學校」計畫，盼以教育與陪伴提升照顧知能與心理復原力，並建立互助支持網絡，近期已開展照顧人才培訓，包括承辦「保育及生輔人員專業訓練課程」，籌組「照顧勞動合作社」等。

    衛生福利部社會及家庭署主任秘書田基武指出，「照顧者學校」回應政府強化照顧人員專業技能和支持政策，這與政府的「智慧共生社區理念」、及「長照3.0」方針不謀而合。

    芥菜種會執行長李肇家說，6年前芥菜種會在花蓮輔導設立「社區照顧服務勞動合作社」，延伸此概念推動「照顧者學校」計畫，並且擬定「EPS（裝備Equip、實踐Practice、差派Send）三步驟」重塑脆弱家庭韌性；此外，在專業人力培育上，芥菜種會承辦「保育員與生活輔導員訓練課程」，培訓時數達396小時、共計22學分，目前已於三重總會開課。

    芥菜種會介紹，來自屏東中心認養家庭的阿雯是「照顧者學校」計畫參與者，她照顧2名注意力不足過動症孩子與全身癱瘓的丈夫大衛，毅然辭去護理師工作，卻也一度感到身心俱疲，阿雯後來參與居家照顧服務員教練級培訓課程，大衛也克服不適陪同阿雯上課，夫妻在照顧課題中共同成長，使家庭逐漸穩定。

    李肇家補充，芥菜種會於南投縣信義鄉籌組「濁水溪線照顧勞動合作社」，結合農業培訓部落青年成為居家照顧服務員，創造返鄉就業機會；詳洽芥菜種會官網或電洽02-7705-9292。

