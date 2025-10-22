為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    防堵非洲豬瘟 桃機動植物檢疫站加強檢疫並對旅客宣導

    2025/10/22 17:13 記者劉信德／桃園機場報導
    台中梧棲一家使用廚餘的養豬場出現疑似首例非洲豬瘟病毒案例，桃機動植物檢疫站仍持續針對非洲豬瘟加強檢疫，並針對旅客進行宣導。（記者劉信德攝）

    農業部今早舉行記者會，證實一家台中梧棲使用廚餘的養豬場出現疑似首例非洲豬瘟病毒案例，桃園機場動植物檢疫站仍持續針對非洲豬瘟加強檢疫，並針對旅客進行宣導。

    自2018年中國爆發非洲豬瘟疫情後，台灣隨即提升防疫措施，2019年1月份行政院長蘇貞昌就任的第一天，就前往桃園了解非洲豬瘟防疫情形，並表示非洲豬瘟的防疫行政院要人給人、要錢給錢，要X光機也有求必應，但不能被查到走私才反過來替自己找理由。蘇貞昌並要求手提行李的檢疫抽查率「要從30%提高到100%」。

    故自2019年1月起，桃機針對高風險國家入境旅客手提行李全面檢查。若是X光顯像有異的話，則由保全接手進一步人工查驗，一旦發現肉類製品、生鮮蔬果、帶土植物或活體昆蟲等物品時，就會請旅客簽名放棄。

    桃機也持續加強往返疫區班機旅客防疫宣導，呼籲不要攜帶豬肉加工品回台，以免遭重罰；若誤攜帶豬肉製品入境，應於入境前丟棄於棄置箱或於入境海關前申報丟棄，以免被罰。

