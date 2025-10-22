全面啟動防止非洲豬瘟南下 黃偉哲下廚餘禁令並宣布第二預備金1000萬元因應

台南市長黃偉哲今日宣布動用第二預備金1000萬元，積極應對全面防止非洲豬瘟南下擴散疫情。（記者洪瑞琴攝）

針對農業部證實在台中梧棲的養豬場驗到非洲豬瘟陽性，台南市長黃偉哲今（22）日表示「對產業幾乎是毀滅性打擊」，並宣布將從第二預備金緊急撥付1000萬元積極應對，全面啟動高規格防疫應變機制，並強化跨局處協調，嚴防疫情南下蔓延。

台南市現有527場養豬場、飼養豬隻約58萬頭，為全國第4大養豬重鎮，黃偉哲強調，非洲豬瘟雖非人畜共通的傳染疾病，但卻對產業影響非常大。第一時間已責成農業局及動物防疫保護處，「做最壞的打算但做最嚴密、最好的防疫措施」，全力防堵非洲豬瘟蔓延。

黃偉哲指出，市府除配合中央應對政策，也預計從第二預備金中撥付1000萬，規劃防疫宣導、產業及消費端的應對等，以因應此次疫情。他強調，加熱並不會破壞非洲豬瘟病毒，因此呼籲養豬戶千萬不可使用廚餘餵豬以免疫情擴大。對於豬農的權益，市府將在最短時間內與養豬協會共同研商對策，也將立即與餐廳業者進一步協商超前部署。

市府環保局有兩座高速廚餘發酵廠，可支援廚餘去化，市府已組應變小組，由副市長葉澤山負責召集農業局、警察局、環保局、衛生局等相關局處，透過跨局處會議，全面啟動防範措施，並以最高規格落實與執行防疫措施。

農業局表示，過去曾辦理「非洲豬瘟防疫演習」，提升應變及處置能力，將全面提升警戒，落實五大防線。養豬場門禁與清消強化，要求全市養豬場啟動人員、車輛進出消毒制度，嚴禁廚餘餵豬，並加強防鳥防鼠設施。監測與通報系統強化，落實異常死亡通報與採樣制度，防疫專線及地方通報網24小時待命。防堵跨區傳播，嚴格查核豬隻運輸及屠宰場來源，禁止屍體或廢棄物跨縣市流入。旅客與社區防線，宣導民眾勿攜帶來路不明豬肉製品入境。撲殺與掩埋預備能量：盤點掩埋及焚化場地，確保萬一疫情發生可即時無害化處理。

