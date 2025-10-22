台灣嚴堵非洲豬瘟逾7年今在台中破功 陳吉仲籲全民配合防疫

農業部前部長陳吉仲呼籲全民配合防疫措施，也表示自中國非洲豬瘟疫情爆發後，我國能嚴堵7年多，已經是非常不容易。（資料照）

台中梧棲一處用廚餘的養豬場疑似爆發非洲豬瘟疫情，這是國內非洲豬瘟首例，在任內積極防堵疫情的農業部前部長陳吉仲今（22日）表示，在亞洲各地疫情嚴峻下，台灣在政府、農民、民眾共同努力下，能防堵超過7年已不易，並呼籲全民配合防疫措施。

陳吉仲過去任內嚴堵非洲豬瘟，更成功讓口蹄疫、傳統豬瘟等拔針，還一度要推動相關防疫專法，但卻被國民黨阻擋，隨藍白主導的立院刪除今年動植物防檢疫6成宣傳經費，非洲豬瘟疫情在台中爆發，目前農業部已採取因應措施，將進行疫調並全面防堵可能的傳播鏈。

針對國內首發非洲豬瘟疫情，陳吉仲在臉書發文表示，自己的父親在1997年就是口蹄疫的受害者，也因此他上任後的目標就是清除口蹄疫，隨2018年8月中國爆發非洲豬瘟後，導致亞洲許多國家陸續爆發變疫區，台灣在政府及農民和消費者共同努力下，這7年多來做了許多防疫的工作，認為台灣的防疫成果相對他國已非常不易。

陳吉仲也呼籲全民配合防疫相關措施，來降低對養豬產業及後續相關上下游產業的經濟影響，也請民眾對台灣豬肉有信心，政府已採取相關措施，確保在市場上的豬肉皆是安全，也呼籲所有豬農和養豬產業相關業者，現在必須要團結一心，如同之前口蹄疫和傳統豬瘟拔針，必須和政府一起將防疫的每個細節執行到位，一定很快就可解決問題。

