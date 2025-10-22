為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    菊島新戰場！ 2026全國國小籃球錦標賽 明年1月在澎湖舉行

    2025/10/22 15:06 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖縣副議長藍凱元（右），成功爭取明年全國國小籃球錦標賽在澎湖舉行。（藍凱元提供）

    澎湖縣副議長藍凱元（右），成功爭取明年全國國小籃球錦標賽在澎湖舉行。（藍凱元提供）

    長期關心澎湖運動結合觀光發展的澎湖縣議會副議長藍凱元及辦公室主任洪長青，歷時3年多時間的積極爭取與充分準備，澎湖即將迎來第一場具備象徵意義的體育盛會！明年全國國小籃球錦標賽，即將於1月份在澎湖首度舉辦，此次賽事不僅是對當地籃球教育成果的全面展現，更是澎湖體育發展歷程中的重要里程碑。

    僅管澎湖地處離島、資源有限，但澎湖學子對籃球運動的投入與熱情絲毫未減，雖面臨訓練場地不足、資源短缺及比賽機會有限等艱困挑戰，學子仍持續堅持每日訓練，在艱困的條件下揮汗練習，展現高度的自律與堅持。同時洪長青出身中華職籃選手，透過其介紹，近年來職籃隊伍移地訓練，澎湖都是首選，有利於技術傳承。

    此次全國賽事的主辦資格，對澎湖而言意義非凡，共有來自全國各校100組隊伍參與賽事，讓菊島小球員有機會在家鄉舞台上迎戰全國好手，進一步提升澎湖在體育領域的能見度，預期也將帶動運動觀光人潮。

    副議長藍凱元表示，此次開闢「菊島新戰場」不僅是對澎湖籃球運動與培訓成果的肯定，更是一次讓全國看見澎湖體育潛力的重要契機，未來我將持續推動各項基層運動，培育更多具有潛力的在地選手，藉由體育賽事促進多元發展的綜效。

    全國國小錦標賽，預計有100支隊伍跨海抵澎參加。（藍凱元提供）

    全國國小錦標賽，預計有100支隊伍跨海抵澎參加。（藍凱元提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播