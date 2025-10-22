台中爆非洲豬瘟 竹市12家1萬頭豬隻配合5日內禁運禁宰

台中爆非洲豬瘟，新竹市12家1萬頭豬隻配合中央政策，5日內禁運禁宰，同時進行養豬場的消毒檢疫工作。（新竹市府提供）

台中市爆發非洲豬瘟疫情，全台養豬場拉警報！新竹市府產發處表示，經調查竹市目前共有12家養豬場，合計飼養1萬頭豬隻，初步疫調結果未發現有非洲豬瘟疫情，但為確保各項防疫工作執行到位，已要求各養豬場加強動物防疫，並配合農業部公告自10月22日12時起全國豬隻禁運禁宰5日，即日起全面禁止使用廚餘養豬。

新竹市動保所表示，非洲豬瘟為高度接觸性病毒，環境中具極強耐受力，但不是人畜共通傳染病，請民眾不用恐慌，請各畜牧團體、養豬業者及民眾務必提高警覺，落實場內生物安全措施，若發現場內飼養豬隻出現異常死亡或疑似動物傳染病，應立即向所在地動物防疫機關通報，未依規定通報，最高可處新臺幣100萬元罰鍰，且撲殺的動物不予補償。

請繼續往下閱讀...

動保所指出，有關非洲豬瘟疑入侵台，竹市主辦單位為動保所，已加強豬隻飼養場所的防疫措施及訪視，並持續配合農業部追蹤各項防疫處置進度，以滾動式檢討及精進相關措施。

台中爆非洲豬瘟，新竹市12家1萬頭豬隻配合中央政策，5日內禁運禁宰，同時進行養豬場的消毒檢疫工作。（新竹市府提供）

台中爆非洲豬瘟，新竹市12家1萬頭豬隻配合中央政策，5日內禁運禁宰，同時進行養豬場的消毒檢疫工作。（新竹市府提供）

台中爆非洲豬瘟，新竹市共12家1萬頭豬隻配合農業部政策，即日起5日內禁運禁宰。（記者洪美秀攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法