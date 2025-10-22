為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    彰化防堵非洲豬瘟 緊急通知各公所回收熟廚餘直送焚化廠

    2025/10/22 13:49 記者張聰秋／彰化報導
    從今天開始，彰化縣要求各公所及民間清運業者回收廚餘一律送到溪州焚化爐燃燒處理。（環保局提供）

    從今天開始,彰化縣要求各公所及民間清運業者回收廚餘一律送到溪州焚化爐燃燒處理。（環保局提供）

    台灣從2005年迄今已經近20年沒有傳出豬瘟確診病例，不過，今天上午台中市驚傳有豬隻感染非洲豬瘟的事件，全國第三大養豬大縣的彰化縣，開放讓養豬場可以用回收廚餘再煮沸後可用來餵豬隻，有鑑於台中市傳出疫情的養豬場也用廚餘餵豬，彰化縣為此今天緊急通知全縣26鄉鎮市，回收後的廚餘全部送到溪州焚化爐處理，不能供應給養豬業者使用。

    環保局統計，去年全縣廚餘養豬業者共餵養2萬9582公噸廚餘餵豬，平均每月約2400公噸廚餘餵豬。環保局長江培根指出，台中市發現非洲豬瘟，農業部已經發佈停止廚餘養豬5天，環保局上午就已經通知各鄉鎮市公所，及民間清運業者，將熟廚餘回收後直接送焚化廠處理因應，以防堵疫情。

    縣議員莊陞漢、賴清美及吳韋達今天議會縣政質詢關切台中爆發疑似非洲豬瘟疫情，莊陞灘一針見血點出，彰化縣也用廚餘餵豬，應加強廚餘管制。吳韋達要求除了配合中央全國一致防疫作為外，豬場環境消毒更不能馬虎。賴清美要求教育處加強把關學生營養午餐豬肉食材，不能讓學生吃到有問題的豬肉。

    環保局統計，全縣各公所今年以來每個月回收廚餘數量平約645公噸，從今天開始，環保局要求全部送溪州焚化場焚化處理。

    縣議員莊陞漢今議會質詢，要求環保局對用廚餘餵豬要有因應作為，環保局表明已改送焚化爐處理，禁止餵豬。（記者張聰秋攝）

    縣議員莊陞漢今議會質詢,要求環保局對用廚餘餵豬要有因應作為,環保局表明已改送焚化爐處理,禁止餵豬。（記者張聰秋攝）

