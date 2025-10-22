海管處訪澎縣府 盼維護南方四島環境兼顧在地民生需求

海管處長徐韶良拜會澎湖縣長陳光復，雙方洽談合作。（澎湖縣政府提供）

海洋國家公園管理處處長徐韶良及副處長林尚卿今（22）日拜會澎湖縣長陳光復，雙方就南方四島國家公園的環境維護及在地民生需求等議題交換意見。陳光復表示，要根本解決在地民生問題並實現南方四島的生態永續目標，地方政府、公所及海管處3方的通力合作與相互配合，是不可或缺的關鍵。

陳光復指出，南方四島擁有獨特的自然美景、深厚的人文歷史與地質變遷遺跡，深獲國內外旅客喜愛，觀光人潮的增加，連帶使得島上水、電等民生基礎需求大幅提高。然而，國家公園的管制規定，必須務實考量在地居民的生活權益，不能一昧限制開放，阻礙南方四島觀光發展與進步。

陳光復強調，地方發展須以「因地制宜」為原則，不合時宜的法定規定應主動建議修正，與望安鄉公所密集聯繫，尋求解套方式，確保地方發展，並與當地居民「共享共好」，同時避免地方民意反彈，才能讓政策推動更為順利。

徐韶良表示，南方四島在地的環境衛生、民生困境與生態維護等核心議題，將共同協力解決，以達成兼顧在地居民需求、免除地方爭議，在確保國家公園的保育政策能與地方民生、漁業永續利用並行不悖，為澎湖打造更宜居、更具魅力的海洋觀光環境，並期許海管處能成為地方的好鄰居。

海管處正副處長，聯袂拜會澎湖縣長陳光復。（澎湖縣政府提供）

