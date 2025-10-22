北台新地標淡江大橋明年5月通車 新北打造完善交通路網

淡江大橋預計明年5月通車，新北市政府將規劃完善交通路網。（記者賴筱桐攝）

連結新北市淡水與八里的淡江大橋預計明年5月通車，將成為北台灣重要門戶與城市新地標。新北市長侯友宜今（22）日表示，市府與中央單位超前部署，整合高、快速道路系統，總計投入514億元，打造完善交通路網，同步規劃微型轉運站、快速公車、觀光公車及YouBike串聯，提升市民通勤、遊憩及出國便利性。

新北市交通局長鍾鳴時今天在市政會議進行「國門新地標，生活新風貌」專題報告，他指出，淡江大橋未來是國際旅客進入國門前看到的第1座城市地標，讓桃園國際機場與新北的連結更緊密，交通局已規劃2條快速公車及1條淡水往返八里觀光公車，透過淡江大橋優勢，串聯淡水、八里、板橋與桃園機場等主要生活圈。

鍾鳴時說，新北YouBike公共自行車系統將於10月達成1500站及3億騎乘人次，每日使用量達13萬次創新高，淡江大橋串起美麗的海岸線，橋上預留專用自行車道，市府將持續與中央合作，規劃自行車道，並優化YouBike公共自行車租賃服務，深入山區、濱海與原鄉部落及29個行政區，並進入校園推廣，鼓勵年輕世代響應綠能低碳運具。

新北市長侯友宜表示，淡江大橋將在年底完工，預計明年5月通車，不但是國門新地標，也會為八里、五股、淡水及北海岸的觀光發展帶來新風貌，除了藍色公路重新啟動、增加新據點，並新設淡水微型轉運站，積極開通淡江大橋周遭的自行車路線，藉由完善交通路網，吸引國際觀光客前往。

侯友宜說，市府將透過淡江大橋連接八里和淡水兩端產業，未來銜接新開闢的105市道，把淡海新市鎮科技園區和台北港物流產業連結在一起，與桃園機場串接。此外，近年市府在淡江大橋施放跨年煙火，今年會擴大舉辦，將於12月31日晚間8點26分，同步在八里端和淡水端施放煙火，創造國際新地標。

淡江大橋完工後將成為北台灣重要門戶與國門新地標。（圖由新北交通局提供）

