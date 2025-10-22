季連成最後一天「6個感謝」：任何救災一定是眾人之力

季連成今擔任總協調官最後一天，提出六個感謝，強調救災絕對是眾人之力眾人智慧。（記者王榮祥攝）

光復鄉中央協調所總協調官季連成預定明天返回行政院。他今天一口氣提出六個感謝，首先是國軍，連花蓮縣府團隊也在感謝名單內，強調任何救災不是一個人可以擔當的，一定是眾人之力、眾人智慧，很多人都很辛苦，一定要說出來讓大家知道。

他提到第一個感謝對象就是國軍部隊，強調並非自己軍人出身才這樣說，是國軍部隊從這次的災後復來看，驗證所有天然災害的發生，國軍仍是所有救災部隊的核心力量。

請繼續往下閱讀...

接續要感謝中央各部會工作同仁，在近一個月時間日夜不停工作，其中不少官員是老面孔，始終沒有跟同事輪替，很多中央政府官員投入災後復原工作後、至今都沒離開光復。

他也向花蓮縣府團隊致謝，說明自己剛來光復時前幾天，會去參加縣府會議，後來因救援工作上軌道，才委請縣府派人來參加中央協調會，強調中央與地方合作無間。

季連成也特別感謝海巡署這次大力協助，尤其在物資輸送等部分相當幫忙，最後就是感謝來自各地的超人志工，超人們來光復不求回報、只求付出，讓人感佩，也因為超人們投入，讓災區復原進度順利。

他有感發指出，說了那麼多感謝，只是要跟大家講，任何救災的工作不是一個人可以擔當的，一定是眾人之力、眾人智慧。

季連成六個感謝第一個給了國軍。（記者王榮祥攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法