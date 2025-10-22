竹市大樹倒塌壓垮安親班車輛 老師躲過劫難痛罵邱臣遠「你不配」

新竹市東大路行道大樹20日倒塌壓垮安親班車輛，當時安親班老師在車內驚險躲過劫難，看到市府及代理市長邱臣遠不痛不癢及睜眼說瞎話，痛罵代理市長邱臣遠「你不配」。（照片取自社群貼文）

新竹市東大路東門國小旁1棵大型行道樹20日因受颱風外圍環流影響而倒塌，由於當時正是學校放學時段，東大路有安親班接送車停在路旁等待，當時安親班老師與司機都在車內，安親班老師與司機驚險躲過劫難，沒想到事後在代理市長邱臣遠的臉書看到貼文竟稱「所幸，小巴士內沒有人，並未造成傷亡」，讓她整個炸鍋，痛批市府官員坐在辦公室冷血看待人命，痛批邱臣遠「你不配」。

市府公管中心指出，對此事件造成民眾驚嚇深表關切，感謝現場師生及駕駛冷靜應變，未釀人員傷亡。後續將全面盤點學校周邊及人行道行道樹健康情形，列為優先檢測區域，避免類似情事再發生。

安親班老師在網路社群Threads發文提到，「我是昨天在東門國小這棵樹下的老師，看到您臉書宣稱市府團隊立即啟動緊急應變，且稱所幸，小巴士內沒有人，並未造成傷亡，但事情發生的當下我和照片裡的司機人都在車上，若沒有柵欄和車頂兩層緩衝，我和司機都非死即傷，想問如果換作是您那個當下在車上，還能這麼雲淡風輕的闢謠這個根本無關緊要的警報嗎？」

發文者提到，「市府團隊趕來時，之所以沒人，是因為我必須趕快行使職責，帶學生盡快回安親班，因此我隨公司叫來的另一台車和學生先回去了，我和司機兩個命大，但不代表每個新竹市民命都這麼大，更不代表您可以睜眼說瞎話把我們的命懸一線當成政府積極施政的功績。」並稱她命大沒死還能發文，但也痛批邱臣遠「你不配」。

有網友提到人命關天，市府居然認為「沒出人命就好」，批「市府團隊矇蔽事實，把人命看得這麼不值」。

