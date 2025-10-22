「吃」出歷史！ 台南學子用沙拉解碼大航海時代風味

台南女中學生透過說菜，讓歷史成為可以「吃」的故事。（圖由南市文資處提供）

台南市文化資產管理處推動「大員市鎮歷史場域到校教育推廣計畫」，把文化資產研究成果轉化為創新教案，讓學生在課堂上與歷史「互動」。這次與台南女中國文科林秀珍老師合作，規劃「解碼大員醫療史背後的台灣味」、「藝術史裡的餐桌」、「17世紀台灣公共設施與人群」及「17世紀台灣創意貼文實作」等主題，以跨域教學開啟文化新對話。

系列首堂課「解碼大員醫療史背後的台灣味」以17世紀大員市鎮為背景，引導學生從史料推理與感官體驗中認識當時的醫療與飲食文化。課堂上，學生發現番茄、芒果、高麗菜、味噌等熟悉食材，竟都曾是跨洋貿易的見證，台南作為海上貿易據點的歷史角色。

課程邀台南小農輕食品牌「禾氣合秝」品牌經理林建穎擔任講師，帶領學生以「赤崁樓風華」、「安平港海風」、「府城四季」、「台南小吃樂園」、「台南未來城」5大主題創作沙拉，用17世紀航海時代的食材重構歷史意象。學生巧手把香蕉拼成商船、用玉米筍築出普羅民遮城牆，甚至用火龍果與地瓜排出「台南未來城」，讓歷史成為可以「吃」的故事。

後續課程將持續至10月23日，包括復刻「克拉克瓷」、安平古堡現地教學等，並由成功大學副教授黃恩宇與藝術策展人陳冠彰帶領師生實地探索，最後以文資處人氣粉專「熱蘭遮應援團」為例，結合創意貼文實作，讓學生從在地出發，創造屬於新世代的文化詮釋。

文資處表示，大航海時代改變的不只是地圖，也改寫了人類的餐桌。期望透過課堂實作，讓學生理解食材與文化如何隨著航線與人群交流而流動，培養下一代以創意與行動傳承文化的能力。

台南女中學生從做料理學歷史。（圖由南市文資處提供）

