    生活

    疑染非洲豬瘟震撼全台！雲林豬農提4建議籲「永久禁止廚餘養豬」

    2025/10/22 14:08 記者李文德／雲林報導
    雲林養豬農拋出四大建議，其中包括永久禁止廚餘養豬。（資料照）

    雲林養豬農拋出四大建議，其中包括永久禁止廚餘養豬。（資料照）

    台中市養豬場驗到非洲豬瘟陽性，農業部宣布中午12點起全國豬隻禁運禁宰5天、禁廚餘餵豬等6大措施。此消息一傳出震撼全國養豬業，作為養豬大縣的雲林縣，有豬農提出4大建議，其中包含「永久禁止廚餘養豬」，盼政府相關單位能執行。

    口湖豬農洪健鈞指出，目前農業部全面禁止使用廚餘，但希望可以「永久禁止廚餘養豬」，不是暫停而已，多年前農業部曾宣布全台禁止廚餘養豬1個月，補助飼料錢，但這方法並不可行，應該讓廚餘養豬即刻退場，絕對不能妥協、沒有商量餘地。

    洪健鈞說，第二，化製廠、化製車、飼料車等場域、運輸工具，因生物安全風險較高，不過像是化製車內並無裝設消毒設施，飼料車也僅部分有，應該馬上加裝相關設備並加強監控是否有做到位，建議政府介入並強制裝設。

    洪健鈞再建議，目前禁運禁宰，但也可能造成豬農在資金方面恐有斷鏈的疑慮，為避免、減輕這類情形，應延長豬農貸款年限、提供貸款利息補貼。

    洪健鈞再指出，由於早上記者會聽到台中疑似案例場採預防性撲殺場內豬隻195頭、屍體掩埋，但就地掩埋深怕會污染土壤，造成病毒散播更廣，建議中央是否有「移動式焚化爐」後續處理。因依照國外案例，掩埋在土壤，就可能污染地下水，豬隻如果再喝地下水，恐有生物安全風險，因此需防堵，並應與環境部合作，在焚燒時予以空污相關豁免。

    洪健鈞表示，以韓國爆發非洲豬瘟的案例來看，非洲豬瘟難根除，可能會在地化，因此希望台灣真的能斬斷非洲豬瘟，這才是重中之重。

    雲林縣養豬協會理事林明彥表示，希望政府全力圍堵非洲豬瘟，提高防疫規格，而各畜牧場落實生物安全管理，同時永久禁止廚餘養豬，再者深怕消費者會對台灣豬肉失去信心，降低購買意願，因此間接影響豬價，還擔憂假訊息充斥傷害養豬產業，因此希望政府能夠協助豬農。

