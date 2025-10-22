國科會97件體育學門計畫涉血液樣本 近期議處有無違反IRB

台師大女足抽血案爆發後，國科會啟動調查，也同時全面清查體育學領域研究計畫，有97案涉及人體血液樣本，經教育部及衛福部後續查核，將於近期議處有無違反IRB。（資料照，記者吳柏軒攝）

台師大女足抽血案曝光後，也揭開體育學門濫用人體組織進行實驗的陋習，國科會日前清查共有97件計畫涉及血液樣本，今（22日）最新調查進度曝光，各校已回報自主調查結果，後續將由教育部、衛福部等主責單位並會同國科會，2週內邀集專家學者，共同審查有無違反IRB（人體研究倫理）。

國科會今日赴立法院進行業務報告，立法委員吳沛憶關注97案涉及血液樣本的計畫相關審查進度；國科會主委吳誠文表示，相關案件要分別由教育部跟衛福部發函給學校，啟動調查後再回報給主責的部會，國科會則待收到相關報告，針對學術倫理進行處置。

請繼續往下閱讀...

國科會人文及社會科學研究發展處長黃俊儒補充，97件要重新檢視的案件，經各校陸續調查後，據了解，目前各校結果已全數回報給教育部，這週國科會接獲教育部通知，將聯合國科會共同召開審查會議，但仍需約專家學者時間，預計2週內邀集並開會，但審議會議主要是從97案中篩選，確定真正需要進入人體研究法規的懲處，就會續處。

立委范雲也關注研究人員學術倫理守則，質詢國科會目前修正相關案件的處理審議要點、強化通案機制等，但只是做到事件發生之後的懲處，仍難防止未來是不是還有憾事發生，呼籲國科會的學倫政策，更重要的是把心力放在事前預防。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法