低壓+東北季風持續影響 氣象署估下週三天氣回穩

環境示意圖。（圖由中央氣象署提供）

受東北季風與台灣東北側的低壓影響，北台灣持續有明顯降雨發生，中央氣象署指出，今日主要雨區分佈於大台北地區及宜蘭地區，且隨著低壓往南移動，北花蓮的雨勢也會逐漸明顯，雖明天低壓遠離，大台北仍將持續有雨，且宜蘭地區仍會有明顯雨勢發生，下週三後天氣才會明顯回穩。

中央氣象署預報員李孟軒說明，台灣持續受到低壓帶與東北季風影響，整體水氣偏多，氣象署持續對新竹以北、宜花地區發布豪大雨特報，大台北山區雨勢特別明顯，有局部超大豪雨發生，氣象署也持續進行較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業。

李孟軒說，台灣北邊有大陸冷高壓帶來東北季風，台灣東北側有一處低氣壓，逆時鐘環流也帶來偏北風，兩者輻合處風向偏北北東風，且風力相當強勁並帶來豐沛水氣，迎風面的大台北、宜蘭山區雨量偏多，且陽明山有長時間降雨發生，時雨量20至30毫米左右，24小時累積雨量預計仍可達超大豪雨等級。

對於未來降雨趨勢，李孟軒表示，今日白天降雨熱區在大台北山區、基隆北海岸、宜蘭地區等，尤其宜蘭受東邊低壓往南移動，風向逐漸偏向東北風，平地、山區降雨會比昨天更多，花蓮降雨也逐漸增加，且大台北、桃園入夜後降雨持續，雖低壓明天白天持續往南遠離，但台灣附近受東北風影響，水氣持續偏多，宜蘭降雨持續明顯，大台北降雨雖較今日趨緩，但仍持續有雨。

氣溫方面，北部、東北部迎風面氣溫偏低，白天氣溫約24度，中部、南部約29至32度，南來北往民眾需注意溫差，金馬白天氣溫也僅有21至22度；明日清晨北部、東北部氣溫約22度，其他各地約22至25度，感受偏涼。

另各縣市沿海有平均風6級、陣風8級，雲林以北可能有局部地區平均風9級、陣風11級情況，離島的馬祖、澎湖、綠島蘭嶼有陣風11級，需特別留意，且台灣沿海浪高可達3米以上，澎湖以北、北海岸、東部外海有6米浪高，西南部也有2至3米浪高。

中央氣象署預報員劉沛滕補充，今日北台灣仍有豪雨以上降雨，明天略有減弱為局部豪雨、週六降為大雨，直到週日雨勢才會相對緩和，但基隆北海岸、宜蘭、大台北地區仍有局部降雨，減少過程中並不會很有感，仍維持濕冷，週三後天氣才會趨於穩定，中央氣象署今日也會持續進行加強作業，明後2天則視雨勢減緩情況而定。

定量降水預報12小時預報圖。（圖由中央氣象署提供）

風浪分布。（圖由中央氣象署提供）

高低溫分佈。（圖由中央氣象署提供）

