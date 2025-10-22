為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆碧砂漁港巨浪越堤 4艘船舶翻覆、沉沒

    2025/10/22 13:40 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆碧砂漁港巨浪越過防波堤，遊艇翻覆載浮載沉。（記者盧賢秀攝）

    基隆碧砂漁港巨浪越過防波堤，遊艇翻覆載浮載沉。（記者盧賢秀攝）

    颱風與東北季風共伴影響，北台灣狂降雨，基隆市碧砂漁港外海域掀起巨浪，越過防波堤打入遊艇區，目前造成3艘船舶沉沒及1艘船舶半沉，上午有船主將遊艇移泊至靠近內陸區，市府將待海浪平穩時，協助將船舶吊掛上岸，同時已派人清理港內垃圾。

    市府產業發展處長蔡馥嚀說，基隆碧砂漁港等沿岸，昨天和今天掀起巨浪，尤其昨天晚上適逢漲潮，防坡堤的越浪情形非常嚴重，已封鎖了西區防坡堤的入口通道，避免人車進入，緊鄰G區遊艇區船舶雖已將纜繩綁在繫船柱，仍不敵強勁風勢和越堤浪，被大浪打得搖晃受損。

    蔡馥嚀說，經工作人員巡視，G區靠近防波堤，有3艘船舶沉沒，1艘船舶半沉，待天候穩定時，市府會協助船主將船舶吊掛上岸。今天上午已有5艘船主將船泊移到靠近內陸區，後續若有船主需要移泊，市府也會全力協助。

    蔡馥嚀指出，以往發布颱風警報時，船主都會將遊艇吊掛上岸，但這次東北季風與颱風外圍環流共伴影響，原本預估港內風浪不大，但沒想到港外風浪出乎意料之外，大浪越堤造成船舶受損，面對極端氣候未來會提醒船主做好更周全的準備。

    基隆碧砂漁港巨浪越過防波堤，遊艇翻覆載浮載沉。（記者盧賢秀攝）

    基隆碧砂漁港巨浪越過防波堤，遊艇翻覆載浮載沉。（記者盧賢秀攝）

    基隆碧砂漁港巨浪越過防波堤，造成船泊沉沒受損。（記者盧賢秀攝）

    基隆碧砂漁港巨浪越過防波堤，造成船泊沉沒受損。（記者盧賢秀攝）

    工作人員開始清理碧砂漁港內的垃圾。（記者盧賢秀攝）

    工作人員開始清理碧砂漁港內的垃圾。（記者盧賢秀攝）

