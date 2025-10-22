為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    佛寶山天德宮5坪佛堂大愛心 救濟弱勢連辦4年捐血

    2025/10/22 13:09 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣番路鄉佛寶山天德宮號召民眾捐血。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣番路鄉佛寶山天德宮創立14年，雖然佛堂空間僅5坪大，但信眾在全省各縣市救濟弱勢家庭，更連續4年舉辦捐血活動，今天年度捐血活動在民和國中慈輝分校附近舉辦，番路鄉長蕭博勝一同參與捐血，感謝佛寶山天德宮從事公益不遺餘力。

    天德宮今天與台南捐血中心合作舉辦捐血活動，廷蓁上師、宮主李崇和及信眾一同參與，號召鄉親捐熱血，捐血者可獲得物資，瑪莉咔拉素漢堡也到場現做漢堡給捐血民眾補充體力。

    廷蓁上師說，天德宮沒有華麗、金碧輝煌的殿堂，而是將愛心送到各地，10多年救濟各縣市弱勢家庭白米物資，希望能讓需要的家庭能獲得幫助，本次花蓮縣光復鄉受嚴重災損，9月26日信眾們一同前往發放物資，希望能幫助災民。

    廷蓁上師說，佈施是修行的基礎，佛教行善佈施有財佈施、法佈施及無畏施，捐血屬於無畏施，人們無畏將血捐出去，流動到需要的人身上，但現代人因文明病、晚睡熬夜等因素，能捐血的人減少，更顯得捐血非常重要；番路鄉比較鄉下，但發願從在地做起，會到鄰近鄉鎮市宣傳，每年捐血都有100多袋，今天不少鄉親前來捐血，讓人敢動。

    廷蓁上師說，做公益是喜悅的事，利人就是利己，施比受更有福，11月18日將再前往台東縣救濟偏鄉弱勢家庭及邊緣戶，希望能在有限的生命裡發揮無限的價值。

    番路鄉長蕭博勝（左2）響應捐血活動。（記者林宜樟攝）

    素漢堡業者前來製作漢堡給捐血民眾補充體力。（記者林宜樟攝）

    捐血民眾可獲得物資。（記者林宜樟攝）

