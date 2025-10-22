新北板橋運動中心 10/25~10/31試營運全館免費

新北市板橋國民運動中心經過5個月整修改造，將自25日至31日止試營運，新館增設匹克球場。（圖由新北市體育局提供）

新北市板橋國民運動中心經過5個月整修改造，汰換老舊設施、引入智慧化管理與節能系統，將自25日至31日止試營運，體育局長洪玉玲說，新館增設匹克球場，包括3座室內以及1座戶外，還導入器械皮拉提斯、空中瑜伽課程等等，試營運期間全館設施與課程免費開放，另有免費體驗課程自即起開放線上報名。

洪玉玲介紹，板橋運動中心全面更新體適能中心器材、翻新泳池與休憩空間，並同步汰換空調及電力系統，中心也導入AI智慧客服系統與自助KIOSK售票機，提供即時諮詢、線上報名、場地預約與繳費等多元服務；試營運每日開放時間為上午10點至晚間8點，全館設施免費使用以外，還規劃多項特色體驗課程，包括器械皮拉提斯、空中瑜珈、有氧、肌力訓練及泳技檢測等。

免費課程即起開放報名

體育局補充，免費的限額體驗課程即起開放線上報名；羽球、籃球、桌球、撞球、壁球等球館則於今日下午2點起開放網路預約，每人可預約單項場地1至2小時，最多可提前4天預約；匹克球體驗活動將於25日登場，並於24日上午10點至下午5點開放電話預約（02-2258-8886轉201），每人限預約1小時，額滿為止，詳細活動與優惠資訊可洽板橋運動中心官網及粉專。

