為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北板橋運動中心 10/25~10/31試營運全館免費

    2025/10/22 13:41 記者黃子暘／新北報導
    新北市板橋國民運動中心經過5個月整修改造，將自25日至31日止試營運，新館增設匹克球場。（圖由新北市體育局提供）

    新北市板橋國民運動中心經過5個月整修改造，將自25日至31日止試營運，新館增設匹克球場。（圖由新北市體育局提供）

    新北市板橋國民運動中心經過5個月整修改造，汰換老舊設施、引入智慧化管理與節能系統，將自25日至31日止試營運，體育局長洪玉玲說，新館增設匹克球場，包括3座室內以及1座戶外，還導入器械皮拉提斯、空中瑜伽課程等等，試營運期間全館設施與課程免費開放，另有免費體驗課程自即起開放線上報名。

    洪玉玲介紹，板橋運動中心全面更新體適能中心器材、翻新泳池與休憩空間，並同步汰換空調及電力系統，中心也導入AI智慧客服系統與自助KIOSK售票機，提供即時諮詢、線上報名、場地預約與繳費等多元服務；試營運每日開放時間為上午10點至晚間8點，全館設施免費使用以外，還規劃多項特色體驗課程，包括器械皮拉提斯、空中瑜珈、有氧、肌力訓練及泳技檢測等。

    免費課程即起開放報名

    體育局補充，免費的限額體驗課程即起開放線上報名；羽球、籃球、桌球、撞球、壁球等球館則於今日下午2點起開放網路預約，每人可預約單項場地1至2小時，最多可提前4天預約；匹克球體驗活動將於25日登場，並於24日上午10點至下午5點開放電話預約（02-2258-8886轉201），每人限預約1小時，額滿為止，詳細活動與優惠資訊可洽板橋運動中心官網及粉專。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播