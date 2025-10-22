非洲豬瘟來襲 彰縣肉圓、爌肉飯喊「沒肉就休」

阿張肉圓業者強調豬肉用完就休息。（記者湯世名攝）

非洲豬瘟來勢洶洶，農業部宣布今天（22日）中午起全國豬隻禁運禁宰5天，並視後續狀況延長，彰化市包括阿璋肉圓、魚市場爌肉飯等店面也強調，今天還有溫體豬肉可供應市場，但只要豬肉賣完就開始休息，直到政府宣布解禁。

阿璋肉圓業者指出，他們的豬肉是用溫體豬肉，如今宣布全國豬隻禁運禁宰5天，這下他們恐怕只能被迫暫停營業，跟著休息；今天至目前為止還有豬肉可用，但明天是否還有豬肉則不敢確定，因此最快恐從明天就暫停營業；聽到這消息實在很震撼，沒有豬肉可供來做肉圓，消費者也沒有肉圓可吃。

請繼續往下閱讀...

彰化市魚市場爌肉飯業者則在聽聞全國豬隻禁運禁宰5天時感到相當驚訝，脫口而出「是不是假新聞？」隨後指出，爌肉飯需要用到溫體豬肉，如今恐將在沒有豬肉後跟著休息。阿泉爌肉飯業者則說，他們正好今天、明天店休，星期五的光復節連續假期還有庫存的豬肉，這3天連假還有肉品可以供應，後續還要視狀況。花壇鄉大鼎爌肉飯業者則表示，聽到此消息非常錯愕，難以想像現在還有非洲豬瘟，這下後續沒有豬肉的話，將沒有爌肉飯可以賣，員工也跟著休假。由於他們都是溫體豬肉，庫存只剩一點，一旦沒有貨源將無法營業。

彰化傳統市場豬肉攤業者表示將配合政府政策，也可以趁此機會休息；今天前來市場購買豬肉的民眾明顯增加，豬肉攤業績增加3成左右。

彰化市魚市場爌肉飯業者表示豬肉用完要求店家休息。（記者湯世名攝）

非洲豬溫來襲，傳統市場豬肉攤買氣上揚。（記者湯世名攝）

大鼎爌肉飯中午湧入民眾消費。（記者湯世名攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法