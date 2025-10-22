為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    今午起豬隻禁運禁宰 嘉市肉品市場︰交易價格恐下修

    2025/10/22 13:36 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義市肉品市場今天上午進場屠宰約1000頭豬，拍賣交易不受影響。（圖由民眾提供）

    嘉義市肉品市場今天上午進場屠宰約1000頭豬，拍賣交易不受影響。（圖由民眾提供）

    農業部今天公布台中檢出非洲豬瘟（ASF）疑似病例，緊急宣布今天中午12點起全國豬隻禁運、禁宰5天防疫。嘉義市肉品市場今上午進場約1000頭豬隻，屠宰、拍賣不受影響，不過預估交易價格恐受影響下修。

    嘉義市肉品市場總經理劉宸炫今天受訪表示，接獲農業部緊急通令，今天中午起，全國豬隻禁運、禁宰5天，嘉義市肉品市場約1000頭豬隻今上午就進場，屠宰以及交易拍賣不受影響，預計23日至27日將休市。

    肉品業者說，不擔心引發消費市場恐慌，但因禁運禁屠5天，隨肉品市場休市，可能會跟著休店。

    劉宸炫表示，肉品市場今天拍賣交易正常進行，不過因台中檢出非洲豬瘟疑似病例，擔心影響消費者購買豬肉意願；昨天拍賣交易1076頭，交易重量123.6公斤，價格落在每公斤95.2元，今天的豬隻交易拍賣價格可能受影響往下修。

    劉宸炫說，因至少有5天無法活體豬外運以及屠宰，承銷商今天可能增加購買豬肉量，攤商肉品銷售不至於受到影響，消費者仍能夠買到肉品。

    嘉義市肉品市場例行清潔環境。（圖由民眾提供）

    嘉義市肉品市場例行清潔環境。（圖由民眾提供）

