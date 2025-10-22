為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    歷經21年解套！太平寶山陵園2652個納骨櫃 11月後開放申請

    2025/10/22 13:30 記者陳建志／台中報導
    太平區寶山陵園納骨塔民眾捐贈櫃位，中市府民政局前後歷經21年跨機關協調，終於通過管理辦法，2652個納骨櫃位將可開放民眾申請。（圖由市府民政局提供）

    太平區寶山陵園納骨塔民眾捐贈櫃位，中市府民政局前後歷經21年跨機關協調，終於通過管理辦法，2652個納骨櫃位將可開放民眾申請。（圖由市府民政局提供）

    前台中縣潭子鄉公所於2004年接受松柏園花園公墓（今太平區寶山陵園納骨塔）部分所有權人捐贈的納骨櫃位，因產權及管理權責複雜，前後歷經21年的跨機關協調，終於訂定《台中市受贈太平區寶山陵園納骨塔櫃位管理辦法》，並在昨天市政會議通過，預計11月中發布施行後，2652個納骨櫃位將可開放民眾申請。

    市府民政局長吳世瑋表示，該納骨塔櫃位設施完善，由龍巖集團代為管理，內部空間以環保、節能及人性化為設計主軸，配備冷氣空調、智慧燈光與無障礙動線，並採用高質感石材與木質裝飾，營造明亮、溫馨且安寧的追思氛圍。

    吳世瑋表示，前後歷經21年，終於克服法規與程序障礙，成功活化閒置資源，《台中市受贈太平區寶山陵園納骨塔櫃位管理辦法》預計於11月中旬發布施行後，2652個納骨櫃位將開放民眾申請，價格和公有納骨塔相當，申請者只需繳納規費4萬元，以及一次性管理費3萬3000元，櫃位使用期限則為50年，預估將可替市府進帳1億6百餘萬元。

    台中市生命禮儀管理處長柯宏黛表示，該納骨塔櫃位活化歷經諸多挑戰，包括產權歸屬與管理權責界定複雜。市府在兼顧公產管理規範及民眾權益的前提下，歷經多年研議與跨機關協調，終於排除行政及程序障礙；期間因拍賣作業多次流標，造成推動時程受阻，所幸經修正策略、召開協調會議，終於順利通過管理辦法，讓閒置納骨櫃位順利活化。

