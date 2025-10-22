馳援花蓮光復救災 桃市府表揚逾160人

桃市府22日舉行「花蓮光復救災英雄感謝會」，由市長張善政頒發感謝狀，表揚逾160位無私奉獻的救災英雄。（桃市府提供）

桃市府今（22）日舉行「花蓮光復救災英雄感謝會」，由市長張善政頒發感謝狀，表揚逾160位無私奉獻的救災英雄，張善政表示，花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，市府第一時間啟動支援機制，由工務局、水務局、原民局、環保局、農業局等單位及所屬廠商共同馳援，全力投入救災與復原工作，市府特別於光復節前夕，向所有參與救災的英雄致上最誠摯謝意，感謝他們的熱情與專業「光復」光復鄉。

張善政表示，桃園救災團隊體恤白天志工人力眾多、環境整頓不易，主動承擔最艱辛的夜間班次，從晚間8點至翌日清晨8點接力作業，在光線昏暗、作業條件艱困的環境下堅守崗位，展現桃園團隊的責任感與行動力，為確保救災任務持續推進且不影響市政運作，市府由秘書長溫代欣統籌協調，採每週輪替制度，讓同仁兼顧救災與休息，維持長期穩定的支援能量。

張善政表示，此次共有超過160位救災英雄受頒感謝狀，實際參與現場支援的桃園人更不止此數，展現桃園對花蓮的關懷，尤其許多居住桃園的都會原住民族朋友，家鄉正位於花蓮光復鄉一帶，市府更應盡一份心力協助家鄉復原。

他也分享，日前他親自前往花蓮時，沿途有許多民眾打招呼說「市長，你也來了，我是桃園來的」，或在街道上看到「桃園清潔隊」字樣的背心，感受到桃園團隊在當地的身影與貢獻，這些救災英雄以行動展現同島一命的精神，讓桃園市為他們感到驕傲。

張善政提到，不論是市府同仁、協力廠商或是自發前往的民間志工，大家都展現出無私奉獻的精神，未來仍將持續關注花蓮的災後重建進度，隨時準備再次派出桃園團隊馳援。

