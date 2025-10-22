即起廚餘禁入養豬場 團膳業者：營養午餐上萬桶廚餘亟需政府因應

隨國內出現首例非洲豬瘟疫情，農業部宣布即起所有廚餘都禁止進入養豬場。（資料照）

台中梧棲1用廚餘的養豬場疑似爆發非洲豬瘟疫情，雖還要等血清病毒檢測二次確認，但幾乎可確定確診，農業部今（22日）宣布即起養豬場禁用廚餘，中華民國餐盒食品商業同業公會理事長陳明信表示，隨學生用完午餐後，將出現至少1萬桶廚餘，籲政府應盡速拿出對策處理。

隨國內爆發非洲豬瘟病情首例，農業部提出7大應變措施，其中包含廚餘禁止進入養豬場，不可使用廚餘養豬等，國內豬瘟專家李淑慧指出，非疫國爆發非洲豬瘟9成以上都是來自廚餘，認為若要防堵疫情持續擴大，禁用廚餘有其必要。

隨養豬場禁用廚餘，許多團膳業者目前非常頭大廚餘將如何去化，陳明信表示，禁用廚餘是防疫的必要措施，隨學生用完學校午餐後，將至少出現1萬桶以上的廚餘，但現在失去原有廚餘去化管道後，該如何處理成為難題，呼籲政府應盡速制訂對策。

陳明信表示，農業部2021年9月時為防堵疫情也曾一度禁止廚餘進入養豬場1個月，當時各地方政府處理的措施不一，部分縣市由學校自行暫存廚餘，待環保局派員統一回收清運，也有些縣市由環保局派垃圾車至團膳公司集中收運，減少校內操作風險，部分地區協調原先負責回收廚餘的養豬戶，暫時協助收運，並依指示送往縣市指定地點進行掩埋或焚燒。

農業部長陳駿季則在稍早的記者會表示，會和環境部部長彭啓明討論因應對策。

