為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    非洲豬瘟防疫破功！ 卓揆召開中央災害應變中心會議補破網

    2025/10/22 12:33 記者鍾麗華／台北報導
    梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟，豬隻全遭撲滅，現場宛如廢墟。（記者張軒哲攝）

    梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟，豬隻全遭撲滅，現場宛如廢墟。（記者張軒哲攝）

    針對台中養豬場驗出非洲豬瘟陽性事件，行政院發言人李慧芝今（22）日表示，院長卓榮泰卓揆將於今天下午2時30分召集主持「非洲豬瘟中央災害應變中心」會議。

    李慧芝指出，農業部在昨（21）晚檢驗結果出爐後，即有向行政院正副院長、秘書長回報檢驗結果及初步評估。卓揆指示農業部長陳駿季立即召開應變會議，確認後續處置方式。農業部應變會議召開完畢後，陳駿季立刻在昨天深夜，再次向行政院三長回報會議初步結論。

    李慧芝轉述，卓揆當即進一步指示農業部於隔天一早召開專家會議，更嚴謹檢視相關佐證及應變措施，必須在今日上午將最新進度公開向國人報告說明，並有4點裁示：1、落實疫調工作，確認病因並全面檢討來源。2、穩定市場供應，以調節冷凍肉品釋出 ，並優先供應校園營養午餐。3、在台中設置前進應變所，用最高標準應處。4、即時向國人說明最新情形，並提供正確資訊，讓國人安心。

    李慧芝表示，整個過程中，行政院持續向總統回報，總統指示行政院相關部會，必須落實執行相關應變措施，也必須公開向國人報告。而卓揆將於今天下午2時30分召集主持「非洲豬瘟中央災害應變中心」會議。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播