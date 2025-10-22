非洲豬瘟防疫破功！ 卓揆召開中央災害應變中心會議補破網

梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟，豬隻全遭撲滅，現場宛如廢墟。（記者張軒哲攝）

針對台中養豬場驗出非洲豬瘟陽性事件，行政院發言人李慧芝今（22）日表示，院長卓榮泰卓揆將於今天下午2時30分召集主持「非洲豬瘟中央災害應變中心」會議。

李慧芝指出，農業部在昨（21）晚檢驗結果出爐後，即有向行政院正副院長、秘書長回報檢驗結果及初步評估。卓揆指示農業部長陳駿季立即召開應變會議，確認後續處置方式。農業部應變會議召開完畢後，陳駿季立刻在昨天深夜，再次向行政院三長回報會議初步結論。

李慧芝轉述，卓揆當即進一步指示農業部於隔天一早召開專家會議，更嚴謹檢視相關佐證及應變措施，必須在今日上午將最新進度公開向國人報告說明，並有4點裁示：1、落實疫調工作，確認病因並全面檢討來源。2、穩定市場供應，以調節冷凍肉品釋出 ，並優先供應校園營養午餐。3、在台中設置前進應變所，用最高標準應處。4、即時向國人說明最新情形，並提供正確資訊，讓國人安心。

李慧芝表示，整個過程中，行政院持續向總統回報，總統指示行政院相關部會，必須落實執行相關應變措施，也必須公開向國人報告。而卓揆將於今天下午2時30分召集主持「非洲豬瘟中央災害應變中心」會議。

