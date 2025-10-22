為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    蔣萬安快看！台北累積雨量圖「一片紫白」 網友留言開轟

    2025/10/22 15:41 即時新聞／綜合報導
    氣象粉專今日凌晨曝光3日累積雨量圖，可見雙北「一片紫白」。（取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

    受颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，北部連日下起豪大雨，然而台北市、新北市皆宣布正常上班上課，惹怒不少通勤族。氣象粉專今日凌晨曝光3日累積雨量圖，可見雙北「一片紫白」，台北市山區最高累積雨量更已突破1000mm，留言區也有不少網友氣得直接開罵市長。

    粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日凌晨發文，曝光從19日凌晨0時至今凌晨0時、過去3日台灣累積雨量圖，可見北台灣一片紫爆，部分地區更是呈現淺紫色、白色，陽明山擎天崗等3處，累積雨量更飆破1000mm呈現深灰色。

    台北市政府昨晚（21日）宣布，今天22日各機關學校照常上班上課，但陽明山區5校停止上班上課。消息一出，立刻遭網友留言灌爆；新北市長侯友宜昨日臉書未宣布今日上班上課狀況，但上一篇、20日宣布21日新北市正常上班上課的貼文，也被灌爆。

    在「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專下方，也罕見出現不少網友留言痛罵：「小事 雙北市長不會在意的」、「哪怕2000毫米也還是要上班」、「沒事啦沒鬧出人命是不會放假的」、「雙北記得準時上班上課喔」、「雙北市長不在意他們的人民」、「活這麼大沒看過這種首長」、「比颱風來還誇張」。

