高雄林園幼兒園涉虐童6人停職 教育局：中止中芸契約

林園幼兒園涉虐童的教保員再增1人，共計6人停職調查，同時中止中芸委託契約。（邱于軒提供）

高市林園郵局職場互助教保服務中心及中芸非營利幼兒園，疑有教保員違法對幼兒拍頭、罰站、捏臉等不當對待，高雄市教育局已對6名教保員停職調查，今（22）日宣布非營利幼兒園審議會已決議終止中芸非營利幼兒園委託契約。

教育局表示，自11月1日起先行委由公立幼兒園代管，並加強督導營運團隊交接，提供必要輔導與支持，保障幼生權益。

此外，高雄市非營利幼兒園審議會也決議，因愛與關懷教育發展協會負責人謝冰雁受託辦理的中芸非營利幼兒園發生違法對待幼兒情事，嚴重影響幼兒及教保人員權益，依《非營利幼兒園實施辦法》規定，立即終止委託契約，並報教育部公告。

教育局強調，甄選新承接法人期間，將自11月1日起由公立幼兒園代管，另同負責人的林園郵局職場互助教保服務中心屬教育部國教署管轄，因該中心同樣發生違法對待幼兒及教保服務人員事件，總計相關機構已有含主任等6人停職調查。

國教署今（22）日將召開中央層級非營利幼兒園審議會審議，高市已提供相關事證，並建議朝終止契約方向辦理。

林園區三所非營利幼兒園均已全面加裝監視設備，自10月13日起由教保輔導團及榮譽督學每日進駐園所，督管課程、幼兒照顧及經營管理，全力輔導及支持園所渡過調查與代管期間，確保幼兒安全並讓家長安心。

教育局同時也公布聯繫窗口接受家長及園所職員工相關反映，持續積極蒐證查辦，後續將召開審議會審議解除委託契約事宜，以維護幼生安全。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

