台中成非洲豬瘟防疫破口 議員轟市府：「天選之肉」的查驗力呢？

台中市議員江肇國（右）痛斥台中市竟成台灣非洲豬瘟防疫破口，市府難辭其咎。（記者蘇孟娟攝）

台中市梧棲區1處養豬場死亡豬隻檢驗出非洲豬瘟病毒，幾乎等於台灣自2018年來非洲豬瘟嚴密防疫破功，農業部指出，14日台中市動保處前往現場訪視，但因已診治中未採樣；台中市議員江肇國與陳淑華均痛批，台灣嚴守非洲豬瘟7年，今日被破功，震驚全國，去年台中高調宣誓驗出全國僅見的「天選之肉」，如今台中竟成為全台非洲豬瘟防線的破口，盧市府作秀一流「難辭其咎」。

議員批市府採樣慢6天 錯失超過10天防疫黃金期

江肇國指出，這起案例從10月10日豬隻開始出現死亡情形，14日台中市動保處前往現場訪視，卻未進行採樣送檢，一直到20日豬隻累計死亡117頭後，市府才進行送驗動作，更於昨日晚間確認結果為非洲豬瘟陽性，江肇國痛批，市府錯失了超過10天的防疫黃金期，讓疫情有機會擴散，從邊境破口變成國內感染源，一旦一發不可收拾，後果將不堪設想。

江肇國指出，去年中市查出「天選之肉」，高調查緝、態度強硬，如今爆發非洲豬瘟疫情事件中出現疏失與怠惰，令人質疑市府是否作秀一流、做事無能，防疫如同作戰，一顆螺絲釘鬆了，全國都會淪陷，甚至付出慘痛代價，要求市府必須公開完整時序、說明通報與採樣過程，並啟動行政調查，釐清責任。

市議員陳淑華說，台中市政府採樣慢了6天，防治及採樣的過程出現漏洞，台灣防疫了那麼久竟然在台中破功，對比之前盧市府驗「天選之肉」瘦肉精的作法，突顯盧秀燕雙重標準，對於非洲豬瘟豬肉的檢驗沒有實事求是、態度輕忽，令人擔心疫情擴大。

民進黨台中市黨團總召王立任指出，今年5月我國獲世界動物衛生組織（WOAH）認定為豬瘟非疫國成為亞洲唯一豬瘟、口蹄疫、非洲豬瘟三大豬病非疫國，如今台中成破口，將要求議會組專案小組，了解市府事件處理過程。

