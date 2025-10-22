為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中成非洲豬瘟防疫破口 議員轟市府：「天選之肉」的查驗力呢？

    2025/10/22 12:47 記者蘇孟娟／台中報導
    台中市議員江肇國（右）痛斥台中市竟成台灣非洲豬瘟防疫破口，市府難辭其咎。（記者蘇孟娟攝）

    台中市議員江肇國（右）痛斥台中市竟成台灣非洲豬瘟防疫破口，市府難辭其咎。（記者蘇孟娟攝）

    台中市梧棲區1處養豬場死亡豬隻檢驗出非洲豬瘟病毒，幾乎等於台灣自2018年來非洲豬瘟嚴密防疫破功，農業部指出，14日台中市動保處前往現場訪視，但因已診治中未採樣；台中市議員江肇國與陳淑華均痛批，台灣嚴守非洲豬瘟7年，今日被破功，震驚全國，去年台中高調宣誓驗出全國僅見的「天選之肉」，如今台中竟成為全台非洲豬瘟防線的破口，盧市府作秀一流「難辭其咎」。

    議員批市府採樣慢6天 錯失超過10天防疫黃金期

    江肇國指出，這起案例從10月10日豬隻開始出現死亡情形，14日台中市動保處前往現場訪視，卻未進行採樣送檢，一直到20日豬隻累計死亡117頭後，市府才進行送驗動作，更於昨日晚間確認結果為非洲豬瘟陽性，江肇國痛批，市府錯失了超過10天的防疫黃金期，讓疫情有機會擴散，從邊境破口變成國內感染源，一旦一發不可收拾，後果將不堪設想。

    江肇國指出，去年中市查出「天選之肉」，高調查緝、態度強硬，如今爆發非洲豬瘟疫情事件中出現疏失與怠惰，令人質疑市府是否作秀一流、做事無能，防疫如同作戰，一顆螺絲釘鬆了，全國都會淪陷，甚至付出慘痛代價，要求市府必須公開完整時序、說明通報與採樣過程，並啟動行政調查，釐清責任。

    市議員陳淑華說，台中市政府採樣慢了6天，防治及採樣的過程出現漏洞，台灣防疫了那麼久竟然在台中破功，對比之前盧市府驗「天選之肉」瘦肉精的作法，突顯盧秀燕雙重標準，對於非洲豬瘟豬肉的檢驗沒有實事求是、態度輕忽，令人擔心疫情擴大。

    民進黨台中市黨團總召王立任指出，今年5月我國獲世界動物衛生組織（WOAH）認定為豬瘟非疫國成為亞洲唯一豬瘟、口蹄疫、非洲豬瘟三大豬病非疫國，如今台中成破口，將要求議會組專案小組，了解市府事件處理過程。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播