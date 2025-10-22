為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    路基掏空 台鐵平溪支線停駛

    2025/10/22 12:39 記者林嘉東／新北報導
    新北市平溪區嶺腳車站附近至嶺腳瀑布處發生大面積土石崩落，致台鐵平溪支線鐵軌底部路基嚴重遭掏空。（記者林嘉東翻攝）

    新北市平溪區嶺腳車站附近至嶺腳瀑布處發生大面積土石崩落，致台鐵平溪支線鐵軌底部路基嚴重遭掏空。（記者林嘉東翻攝）

    受到風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，為北部地區帶來豪雨，新北市平溪區嶺腳車站附近至嶺腳瀑布處今（22日）上午發生大面積土石崩落，致台鐵平溪支線鐵軌底部路基遭嚴重掏空。台鐵與新北市政府相關單位上午11時許會勘後，決定停駛該路段班次。

    受到風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，新北市截至今（22日）上午8點，針對土石流潛勢溪流紅色與黃色警戒區，以及大規模崩塌潛勢區，總計已撤離1596人；新北市平溪區嶺腳車站附近至嶺腳瀑布處上午也傳來災情。

    新北市瑞芳警分局今天上午9時許獲報，新北市平溪區嶺腳車站附近至嶺腳瀑布處發生大面積土石崩落，平溪所警員李俊承獲報前往平溪區嶺腳車站發現，車站至嶺腳瀑布發生底層嚴重滑動，不僅台鐵平溪支線鐵軌路基遭掏空，鐵道旁的步道全遭雨水衝到下方，慘不忍睹。警方指出，新北市平溪區公所與台鐵會勘後，決定暫時停駛該路段班次。

    新北市平溪區嶺腳車站附近至嶺腳瀑布處發生大面積土石崩落，致台鐵平溪支線鐵軌底部路基嚴重遭掏空。（記者林嘉東翻攝）

    新北市平溪區嶺腳車站附近至嶺腳瀑布處發生大面積土石崩落，致台鐵平溪支線鐵軌底部路基嚴重遭掏空。（記者林嘉東翻攝）

    新北市平溪區嶺腳車站附近至嶺腳瀑布處發生大面積土石崩落，致台鐵平溪支線鐵軌底部路基嚴重遭掏空。（記者林嘉東翻攝）

    新北市平溪區嶺腳車站附近至嶺腳瀑布處發生大面積土石崩落，致台鐵平溪支線鐵軌底部路基嚴重遭掏空。（記者林嘉東翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播