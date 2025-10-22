路基掏空 台鐵平溪支線停駛

新北市平溪區嶺腳車站附近至嶺腳瀑布處發生大面積土石崩落，致台鐵平溪支線鐵軌底部路基嚴重遭掏空。（記者林嘉東翻攝）

受到風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，為北部地區帶來豪雨，新北市平溪區嶺腳車站附近至嶺腳瀑布處今（22日）上午發生大面積土石崩落，致台鐵平溪支線鐵軌底部路基遭嚴重掏空。台鐵與新北市政府相關單位上午11時許會勘後，決定停駛該路段班次。

受到風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，新北市截至今（22日）上午8點，針對土石流潛勢溪流紅色與黃色警戒區，以及大規模崩塌潛勢區，總計已撤離1596人；新北市平溪區嶺腳車站附近至嶺腳瀑布處上午也傳來災情。

新北市瑞芳警分局今天上午9時許獲報，新北市平溪區嶺腳車站附近至嶺腳瀑布處發生大面積土石崩落，平溪所警員李俊承獲報前往平溪區嶺腳車站發現，車站至嶺腳瀑布發生底層嚴重滑動，不僅台鐵平溪支線鐵軌路基遭掏空，鐵道旁的步道全遭雨水衝到下方，慘不忍睹。警方指出，新北市平溪區公所與台鐵會勘後，決定暫時停駛該路段班次。

