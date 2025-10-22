為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南捷運藍線拚明年動工 沿線人行道改善先完成

    2025/10/22 12:34 記者蔡文居／台南報導
    台南捷運藍線採類似日本沖繩的高架跨座式單軌系統。（記者蔡文居攝）

    台南第一條捷運藍線終獲行政院核定，並力拚明年底前動工。來自永康及南關線的南市議員朱正軒、郭鴻儀不約而同說，「這一天，等很久了！」配合捷運的啟動，要求市府完善人行環境與轉乘設施。目前藍線沿線的永康中華路及東區中華東路已斥資約2.7億改善人行道，預計明年完工。

    台南捷運藍線全長約8.39公里，北起永康大橋站，南至文化中心，支線連接仁德機廠，設有10座車站和1座機廠。總經費327.31億元，市府力拚明年動工，工期約6年。

    朱正軒說，藍線採用全國首例的「跨座式單軌高架系統」，未來全國的單軌捷運標準，都會以台南為例。為了這條捷運藍線，中華路及中華東路已經在改善人行道空間。台南的交通改革很難，每一步都很艱難緩慢，但不能因為被罵就停下腳步。

    南市議員黃肇輝表示，沖繩和東京機場捷運即採高架跨座式單軌系統 ，具有工期短、節省建設成本、景觀衝擊低等特性，可適應台南特殊的城市發展紋理背景。

    郭鴻儀表示，高架跨座式單軌系統兼顧景觀、美學與效率，未來不只是一條捷運，更是一條讓城市更進步的軌道。此外，藍線延伸線、紅線、深綠線等規劃同步推進中，未來4箭齊發，讓新豐區不再只是台南的邊陲，再來他將督促市府完善人行環境與轉乘設施。

    南市工務局表示，未來捷運藍線施工，因人行道已納入捷運附屬設施整體設計，人行空間將不會反覆挖掘。同時，人行道改善工程拓寬後，將維持原有車道寬度，並預留避車彎供停車使用，避免造成交通壅塞問題。其中，中華路人行道預計明年11月完工，中華東路則於明年7月完工。

    配合捷運藍線，永康中華路已經著手改善人行道空間。（南市議員朱正軒提供）

    台南捷運藍線，北起永康大橋站，南至文化中心，支線連接仁德機廠，設有10座車站和1座機廠。（南市府提供）

    台南捷運藍線採高架跨座式單軌系統，圖為示意圖。（南市府提供）

