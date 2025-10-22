光復鄉災民家徒四壁！企業贈家電 今抽出2878得主

電腦抽籤結果出爐，現場災民眼睛瞪大著看自己的名字出現了沒有。（記者花孟璟攝）

馬太鞍溪堰塞湖溢流過後，重災區光復鄉滿目瘡痍，許多民宅在鏟子超人、山貓超人幫助下，解救泥濘中的屋子，但泡水家具、電器全扔了，家中只剩四面牆。經濟部號召獲得企業慷慨解囊，捐洗衣機、冰箱、微波爐、機車等17種物品，扣除優先分配對象中低收入戶後，今天上午2878份家電、機車舉辦公開抽獎，現場阿嬤們抽獎前紛紛許願！

捐贈家電、機車共17大類，數量最多是直立式洗衣機，扣除優先分配對象122台，有531台現場抽獎，此外也有電冰箱336台、液晶電視213台、微波爐428台、熱水瓶、智慧風扇、除濕機等各種家電。

請繼續往下閱讀...

住在光復車站前的受災阿嬤說，家裡電視、冰箱都被淹壞了，但她最希望有一台洗衣機，因為所有被單床單泡到泥水都要重新清洗，這幾天她洗到累壞了，另一位阿嬤說，最想要機車，因為車被沖走，她這幾天都只能攔車、找朋友載，希望早日恢復正常日子。

「對災民來說，要恢復到日常，是多麼重要的事」！主持抽獎活動的經濟部政次賴建信說，他在光復待快一個月，感謝鏟子超人、國軍官兵幫助鄉民清理環境，但距離恢復正常過日子還有一段距離，因此特別感謝台北市電器商業同業公會理事長廖全平，號召各大品牌電器廠商、鴻海、基隆天顯宮、元大證券、三陽企業共襄盛舉，透過公開抽籤讓居民早日有家電用品可以使用。

他說，其中三陽企業贊助的機車共300台，扣除保留給中低收入戶、村長鄰長的70台，230台今天公開抽籤後，將通知中籤者下週一到週三到光復中華電信辦理登記，過戶、保險等規費都由愛心企業負責，如果放棄，名額會留給備取100人。

光復鄉災區原本三角窗的店面，反而承受最多洪災，移除泥巴後整個房子被清空、家徒四壁。（記者花孟璟攝）

光復鄉災民在土石流清除後，住家內只剩四面牆。（記者花孟璟攝）

愛心企業名單。（記者花孟璟攝）

捐贈規定。（記者花孟璟攝）

善心企業慷慨解囊，共捐贈17大項目家電、機車。（記者花孟璟攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法