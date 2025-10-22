台中爆非洲豬瘟 養豬大縣彰化緊急啟動「3禁」防堵疫情

彰化縣是全國養豬第三大縣市，僅次於雲林、屏東，年產值驚人。圖為溪湖肉品市場豬隻拍賣情況。（民眾提供）

台中市驚傳養豬場豬隻異常死亡，檢驗出非洲豬瘟陽性反應，懷疑爆發非洲豬瘟，與台中市僅一溪之隔又是全台養豬大縣的彰化縣也高度警戒，展開配合全國作為，5天禁運、禁宰及禁止使用廚餘養豬的防疫作為，全面阻斷可能感染。

台中市梧棲區一處使用廚餘的養豬場，今年10月10日至20日間，發生117隻豬隻異常死亡，經獸醫研究所檢驗出非洲豬瘟陽性反應，已立刻對案場與周邊3公里豬場進行移動管制，並立刻對案場進行車輛、人員回溯調查。

彰化縣是全國養豬第三大縣市，僅次於雲林、屏東，年產值驚人。彰化縣內目前尚未有非洲豬瘟疫情，但縣府不敢掉以輕心，農業處表示，從今天（22日）中午開始，全國豬隻禁運禁宰5天，視後續狀況延長，請縣內養豬戶配合嚴格禁止外運，以利中央進行疫調。同時，今天起全面禁止使用廚餘養豬，請縣內養豬戶包含通過廚餘再利用檢核者都要配合辦理。

另外，農業處也要求縣內養豬戶加強落實生物安全工作，特別是對人、車、物的管制及消毒，禁止沒有必要的人車進出場內，若有要進入一定要徹底消毒。並且配合彰化縣動物防疫所豬場防疫調查，以利掌握豬隻健康狀態。

農業處提提醒養豬戶加強動物健康狀況監控，如有發現疑似非洲豬瘟的症狀，請盡速通報彰化縣動物防疫所。

