國內爆發首例非洲豬瘟 專家：9成來自廚餘傳播 有必要全面禁用

農業部今天舉行緊急臨時記者會，宣布台中一養豬場驗出非洲豬瘟病毒陽性。（記者張嘉明攝）

農業部今（22日）宣布台中梧棲使用廚餘的養豬場出現疑似首例非洲豬瘟病毒案例，但幾乎可確認確診，國內豬病專家、台大獸醫所兼任助理教授李淑慧爆發非洲豬瘟疫情9成以上都是因為來自廚餘，非洲豬瘟傳染力強、無藥可治，也沒有任何疫苗，呼籲豬農加強養豬場生物安全防治，絕不可使用非法疫苗。

農業部今天舉行緊急臨時記者會，宣布台中一養豬場驗出非洲豬瘟病毒陽性，該養豬場使用廚餘養豬，農業部防檢署組長林念農表示，該場使用的廚餘來源還在釐清，目前也還在疫調，以確認可能傳染途徑。

因應國內爆發疫情，農業部宣布即起5天全國豬隻禁運禁宰，並全面禁用廚餘等七大應變措施，部長陳駿季喊話將用最高規格持續防堵，也呼籲養豬戶加強生物防治安全，不要恐慌，也表示防疫措施必須中央與地方共同配合，才有辦法啟動完整的疫調，將危害控制到最低。

有部分人士指出，若疫調解除是廚餘傳播疫情疑慮，是否仍可開放廚餘養豬，與會的李淑慧表示，非洲豬瘟病毒傳染力強，感染病毒的豬隻1c.c.的血液中就會有10的9次方數量的病毒株，可存活至少1週以上，全球本來是非洲豬瘟非疫區的國家爆發疫情，9成以上首例都是源自廚餘，因此需要進行疫調釐清防堵疫情的擴散。

李淑慧表示，國內規定使用廚餘的養豬場烹煮溫度必須達中心溫度90度、達1小時以上，但若溫度不足，或肉塊等過於大塊，就可能無法完全消毒，為了保護國內養豬產業，有必要透過全面禁用廚餘切斷傳染源，也指出目前都沒有任何有效的非洲豬瘟疫苗，越南雖有一款在該國可合法上市的疫苗，但效果極差，中國也大量走私該疫苗使用，但仍壓不住疫情爆發，呼籲豬農千萬不要親信使用疫苗或藥物就可抑制疫情。

至於國內產出的廚餘後續將如何處理，陳駿季表示，非洲豬瘟應變中心成員也包含衛福部、環境部等，今天早上已和環境部長彭啓明聯絡，將會討論如何處理廚餘。

本身也是我國首席獸醫師的農業部次長杜文珍表示，即起5天是國內的關鍵時刻，將會每天公布最新疫調情況。

