台中爆發非洲豬瘟疫情 陳其邁下令高雄成立應變中心全面防範

陳其邁下令，高雄全面啟動防範非洲豬瘟疫情。（資料照，記者葛祐豪攝）

台中市梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，高雄市立即開設非洲豬瘟疫情應變中心，高雄市長陳其邁今（22日）召開跨局處會議，下令全面啟動防範措，要求各局處以最高規格落實與執行。

陳其邁今天召開跨局處會議，要求農業局、動保處、環保局、衛生局、海洋局等相關局處，立即執行五點作為，包括第一、以電話、新聞等各管道通知本市養豬戶，加強畜牧場門禁管制人員進出，釋出消毒藥劑請養豬戶加強場區及進出車輛加強消毒；第二、針對高雄市4處肉品市場派駐人員，督導運輸車輛落實消毒工作。

第三、要求高雄市飼料廠車輛進出畜牧場，務必自主消毒車輛才能進出畜牧場；第四、管制廚餘場及掌握其來源，並加強稽查，了解食材來源，以避免由中國私帶相關肉品來台灣，同時加強載運廚餘車輛、運豬車輛的管控及路線加強掌握；第五、高雄市已開設非洲豬瘟疫情應變中心，要求各局處本於職掌分工合作，全力防堵非洲豬瘟入侵高雄市。

陳其邁強調，防範非洲豬瘟是跨局處的全面應變，包括經發局、消保處、衛生局、社會局等與一般民眾生活相關的局處，也要協助宣導防疫資訊，才能提高防堵力道，守護高雄市民與養豬產業的權益。

