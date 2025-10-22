為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    科普列車開進台南！師生動手實驗 讓科學變好玩、超有感

    2025/10/22 12:30 記者洪瑞琴／台南報導
    2025年台灣科普環島列車台南站實驗關卡，吸引學生參與。（南市教育局提供）

    2025年台灣科普環島列車台南站實驗關卡，吸引學生參與。（南市教育局提供）

    「2025年台灣科普環島列車」今（22）日開進台南啦！活動在台南火車站旁的文創園區登場，現場熱鬧滾滾，多達20個互動攤位，從半導體、生物到物理、創意實驗，全都能動手玩、親眼看，吸引超過450位台南師生熱情參與，笑聲不斷。

    活動內容超豐富，有「半導體小學堂」、「藍晒圖文創小舖」、「非牛頓流體」體驗、「氣球火箭」競速、「會唱歌的飛輪」、「搖搖手電筒」等攤位，每一站都讓人驚呼連連。還有主題科學教室，把艱深的理論變成生活小實驗，讓學生邊玩邊學，體會「原來科學這麼有趣！」

    成功大學科學教育中心主任徐旭政表示，「台灣科普環島列車」由國科會主辦，今年邁入第10年。這列火車從10月20日自台北出發，6天跑遍全台28個火車站，沿途帶來超過300項科學體驗，要讓科學從書本走進日常，讓更多孩子親手感受科學的魔力。

    教育局長鄭新輝也說，市府長期與成功大學、師範大學合作，推動科學營、教師研習、全民科學日等活動，幫助學校把科學教育變得更活潑。每年參與科普列車活動，學生不只學到知識，還能在互動中訓練觀察、思考與探究能力。未來教育局會繼續打造更多學習環境，讓孩子樂於發現，從生活中培養科學素養。

    2025年台灣科普環島列車台南站，活動設計讓學生動手做，從中探索科學樂趣。（南市教育局提供）

    2025年台灣科普環島列車台南站，活動設計讓學生動手做，從中探索科學樂趣。（南市教育局提供）

    2025年台灣科普環島列車台南站啟動。（南市教育局提供）

    2025年台灣科普環島列車台南站啟動。（南市教育局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播