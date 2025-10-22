科普列車開進台南！師生動手實驗 讓科學變好玩、超有感

2025年台灣科普環島列車台南站實驗關卡，吸引學生參與。（南市教育局提供）

「2025年台灣科普環島列車」今（22）日開進台南啦！活動在台南火車站旁的文創園區登場，現場熱鬧滾滾，多達20個互動攤位，從半導體、生物到物理、創意實驗，全都能動手玩、親眼看，吸引超過450位台南師生熱情參與，笑聲不斷。

活動內容超豐富，有「半導體小學堂」、「藍晒圖文創小舖」、「非牛頓流體」體驗、「氣球火箭」競速、「會唱歌的飛輪」、「搖搖手電筒」等攤位，每一站都讓人驚呼連連。還有主題科學教室，把艱深的理論變成生活小實驗，讓學生邊玩邊學，體會「原來科學這麼有趣！」

請繼續往下閱讀...

成功大學科學教育中心主任徐旭政表示，「台灣科普環島列車」由國科會主辦，今年邁入第10年。這列火車從10月20日自台北出發，6天跑遍全台28個火車站，沿途帶來超過300項科學體驗，要讓科學從書本走進日常，讓更多孩子親手感受科學的魔力。

教育局長鄭新輝也說，市府長期與成功大學、師範大學合作，推動科學營、教師研習、全民科學日等活動，幫助學校把科學教育變得更活潑。每年參與科普列車活動，學生不只學到知識，還能在互動中訓練觀察、思考與探究能力。未來教育局會繼續打造更多學習環境，讓孩子樂於發現，從生活中培養科學素養。

2025年台灣科普環島列車台南站，活動設計讓學生動手做，從中探索科學樂趣。（南市教育局提供）

2025年台灣科普環島列車台南站啟動。（南市教育局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法