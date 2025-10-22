為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    梧棲畜牧場感染非洲豬瘟 老農：損失200多萬不養了

    2025/10/22 12:02 記者歐素美／台中報導
    梧棲養豬場感染非洲豬瘟，防疫人員到場消毒。（記者廖耀東）

    台中市梧棲區一處畜牧場傳出感染非洲豬瘟，防疫人員今上午前往消毒，該畜牧場登記資料為飼養300頭豬，但從10月10日發病，場內共有117頭豬隻死亡，昨天檢疫發現為非州豬瘟陽性，剩餘的155頭豬隻全部遭到撲殺，86歲的老農說，他養了35年豬，從未遇到這種情形，目前是由兒子接棒，這次損失200多萬，以後不養了。

    陳姓老農今年86歲，他表示，自己在梧棲養豬養了35年，這幾年因為年紀大了，將畜牧場交給兒子負責，不料，卻感染非洲豬瘟，豬隻死的死，沒死的也遭到撲殺，目前畜牧場已清空，沒有豬隻。

    陳姓老農說，從來沒有遇過這種情形，養牲畜沒有那麼好賺，這次損失賠了200多萬，以後不養了，畜牧場目前清空，將先放著，日後再做打算。

    根據台中市業局統計，依據今年5月底養豬頭數調查結果報告，台中市養豬戶共152場，總頭數8萬3214頭；依據113年畜牧類農情統計調查結果，產值約14億5771萬3000元。

