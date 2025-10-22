為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    全國豬肉緊急禁運、禁宰5天 毒物科專家：不會傳染人、吃豬肉無礙

    2025/10/22 12:17 記者邱芷柔／台北報導
    農業部今天公布台中檢出非洲豬瘟（ASF）疑似病例，這是自2018年台灣強化邊境防線以來首度出現破口。（圖由防檢署提供）

    農業部今天公布台中檢出非洲豬瘟（ASF）疑似病例，這是自2018年台灣強化邊境防線以來首度出現破口。（圖由防檢署提供）

    全台繃緊神經！農業部今（22日）公布台中檢出非洲豬瘟（ASF）疑似病例，這是自2018年台灣強化邊境防線以來首度出現破口。對此毒物科專家直言，非洲豬瘟不會感染人類，也不會影響食品安全，民眾無須恐慌。

    為防堵疫情擴散，農業部緊急啟動最高等級防疫措施，自今日中午12時起全國豬隻禁運、禁宰5天，視後續狀況得延長，並同步宣布全面禁止使用廚餘養豬，以阻斷病毒可能的傳播鏈。

    林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，非洲豬瘟是一種只會在豬隻之間傳染的病毒性疾病，並非人畜共通傳染病（Zoonosis），他舉例，像狂犬病、禽流感等才屬於會影響人類的疾病，但非洲豬瘟只在豬群中流行，不會對人體健康造成威脅，也不會影響食安。

    顏宗海表示，從公共衛生與醫學角度來看，這起疫情不會影響民眾健康與食用安全，但對豬農而言，經濟衝擊恐怕不小。他強調，非洲豬瘟的主要風險不是人被感染，而是病毒一旦擴散，可能波及其他豬場，造成嚴重的產業損失，因此政府採取高規格防堵是正確的決定。

    根據食藥署資料，非洲豬瘟是一種高傳染性的豬隻疫病，目前仍無有效藥物與疫苗，一旦確診需立即撲殺，對畜牧產業威脅極大。國內經屠宰衛生檢查合格的豬肉，都會在豬皮上蓋有紅色「合格」印章，消費者只要認明印章，食用安全無虞。

